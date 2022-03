Battu de peu par Pérez, Leclerc garde confiance pour la course

Charger le lecteur audio

Fraîchement auréolé de sa victoire au Grand Prix de Bahreïn, il y a une semaine, Charles Leclerc était l'un des grands favoris pour la pole position ce week-end, en Arabie saoudite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pilote Ferrari n'a pas déçu : premier en EL1, premier en EL2, premier en EL3... le Monégasque avait coché toutes les cases avant les qualifications.

Néanmoins, Leclerc a nettement moins brillé ce samedi soir à Djeddah. Devancé par son coéquipier Carlos Sainz en Q1 et en Q2, il était une nouvelle fois derrière lui en entrant dans les dernières minutes de la Q3. Son chrono de 1'28"225 l'a certes replacé en tête du classement, mais pour une durée limitée seulement. Sergio Pérez était en effet à l'affût et a roulé encore plus vite, en 1'28"200.

Leclerc, qui n'a pas été en mesure de répondre au temps du Mexicain, n'a donc pas eu d'autre choix que de reconnaître la supériorité de son adversaire ce samedi soir. "Le tour était bon, pour être honnête", a commenté le pilote Ferrari en sortant de sa monoplace. "Je suis vraiment satisfait de ce tour. Pendant l'intégralité des qualifications, il fallait simplement rester sur la piste et ne pas faire d'erreurs qui auraient été très coûteuses."

"En Q3, pour le deuxième tour, je me suis lancé et j'ai plus ou moins tout mis bout à bout. Il y a un peu [de temps à gagner] ici ou là mais je ne m'attendais clairement pas à ce que Checo [Pérez] fasse ce temps, alors félicitations à lui. Je suis sûr qu'il a fait un travail incroyable aujourd'hui. Demain est un autre jour et j'espère que nous prendrons un bon départ."

Charles Leclerc, Ferrari, est interviewé

Quelques instants plus tard, en conférence de presse, Leclerc s'est épanché sur un mal étrange touchant la Ferrari F1-75 : celle-ci serait plus compétitive chaussée de pneus usés que chaussée de pneus neufs... Un problème que Ferrari espère régler avant le prochain rendez-vous, en Australie. Mais ce casse-tête n'empêche pas Leclerc d'être optimiste pour la course en Arabie saoudite, s'appuyant sur ses performances dans la troisième séance d'essais libres.

"C'est très étrange, nous sommes plus rapides avec des pneus usés qu'avec des pneus tendres", a-t-il révélé. "Nous devons comprendre ça pour être mieux préparés pour la prochaine course avec ces nouveaux pneus et les mettre dans la bonne fenêtre [de fonctionnement]. Mais, dans l'ensemble, je suis plutôt confiant pour la course de demain. Nous étions rapides ce matin [en EL3] en simulation de course donc oui, je suis confiant."

Lire aussi : Schumacher forfait pour le GP d'Arabie saoudite