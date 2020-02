Le coût du DAS freinerait les équipes de milieu de grille

L'introduction du système de direction à deux axes (DAS) par Mercedes lors des essais hivernaux ouvre de nombreuses interrogations. Si le procédé est pour l'heure considéré comme légal par la FIA, des zones d'ombre subsistent notamment quant au bénéfice de performance qu'il apporte. L'écurie allemande a-t-elle mis le doigt sur un système qui peut lui procurer un avantage considérable, ou celui-ci est-il marginal ? Depuis jeudi matin, les autres écuries du plateau observent la situation, et difficile d'imaginer qu'elles n'enquêtent pas déjà pour élucider les nombreux points mystérieux qui entourent cette nouveauté.

"Ça paraît ingénieux", reconnaît Otmar Szafnauer, directeur de Racing Point. "Je suis certain que tout le monde va étudier désormais comment on peut l'introduire rapidement. Vous vous souvenez du F-duct de McLaren ? C'était totalement différent, mais identique dans le processus de développement. Ils l'avaient sorti et tout le monde avait essayé de le copier. En fin d'année, je crois que nous l'avions tous si je me souviens bien. Même chose avec le double diffuseur, même si c'était moins visible. Je crois que nous étions parmi les premiers à le faire, après les équipes qui l'avaient déjà : Toyota, Williams et Brawn. Brawn était la première et les deux autres étaient prévenues, mais je crois que nous étions la première équipe à le faire ensuite."

Une des questions à se poser concerne l'éventuelle copie du DAS par ces équipes, alors même que la réglementation 2021 énoncera qu'il ne pourra pas être utilisé. Dans ces conditions, peser le pour et le contre pourrait être plus rapide que prévu, d'autant que les coûts et les moyens humains pour son développement s'annoncent importants. Une écurie pourrait tirer son épingle du jeu, à savoir Racing Point, de par ses liens avec Mercedes. Néanmoins rien n'est simple… "Ça dépend de l'effort et du bénéfice", prévient Otmar Szafnauer. "S'il s'agit d'un gros effort pour un petit bénéfice, [nous ne le ferons] probablement pas, car nous avons des ressources limitées. Mais s'il s'agit d'un petit effort pour un gros bénéfice, alors probablement oui."

D'un point de vue réglementaire, et compte tenu de son partenariat avec Mercedes, Racing Point pourrait acheter le DAS à Mercedes. Mais en dépit des nombreuses similitudes entre la RP20 et la W10 de l'an passé, l'écurie basée à Silverstone n'achète pas encore d'éléments de direction au constructeur allemand. "Même si nous ne le faisons pas, je crois que c'est légal d'acheter", précise Otmar Szafnauer. "Je pense que c'est une pièce transférable si l'on regarde le règlement, c'est OK, même si nous ne le faisons pas. Légalement, je crois que c'est possible. Pour le moment, nous ne savons pas. Si nous décidons de suivre cette voie, nous le ferons nous-mêmes de toute manière. Nous regardons autour de nous pour voir ce que les autres font afin d'améliorer notre voiture. Et je sais que les autres font pareil. Donc ce sera intéressant de voir qui les imite le plus rapidement."

Dans les rangs de l'écurie Haas, on semble déjà exclure la possibilité de tenter l'introduction d'un système tel que le DAS, afin de ne pas sacrifier inutilement des ressources. "Franchement, je ne sais pas ce que c'est !" assure son directeur Günther Steiner. "Je vois le volant bouger d'avant en arrière, mais je ne sais pas ce que ça fait. Avant toute chose, je ne veux pas dire si nous pouvons le faire ou non, mais je pense que nous passerions trop de temps à le développer. […] Il est certain qu'une écurie de milieu de grille ne va pas investir des ressources pour quelque chose comme ça, car nous avons des problèmes à traiter avec davantage de retour sur investissement."

Vidéo sur le même sujet