Deuxième débitmètre : plus difficile de tricher

L'obligation par la FIA d'installer un débitmètre de carburant supplémentaire pour cette saison a été bien accueillie par les équipes, préoccupées par les éventuelles failles des précédents dispositifs de surveillance. Y compris Ferrari, autour de qui les soupçons entourant l'alimentation du moteur ont été répétés en 2019, au point de requérir une clarification de la part de Red Bull.

La FIA, qui savait le sujet sensible, dispose désormais d'une méthode supplémentaire pour surveiller le débit de carburant dans chaque voiture en temps réel. Un dispositif qui a en outre mené à une réglementation de poids revue pour la saison 2020.

"Il s'agit d'une modification du règlement pour s'assurer que la règle soit la plus pertinente possible sur la distribution de puissance. Il s'agit de s'assurer que la règle de débit de carburant maximum de 100 kg par heure ne soit pas enfreinte", explique Andy Cowell, responsable moteur chez Mercedes, qui n'avait jamais explicitement accusé Ferrari d'optimiser certains aspects du débit de carburant selon sa propre interprétation des règles, mais s'était tout de même étonné de certains comportements de l'unité de puissance italienne.

"La FIA a fait un excellent travail en développant le débitmètre de carburant à temps pour la première course en 2014", ajoute l'ingénieur. D'année en année, le législateur n'a en effet eu de cesse de travailler pour s'assurer que le débit de carburant maximum soit plus fermement contrôlé.

"L'introduction d'un deuxième débitmètre de carburant est un très grand pas en avant dans le contrôle pour s'assurer qu'aucune équipe ne dépasse les 100 kg par heure", estime Cowell, avec un certain soulagement. "Le deuxième détecteur utilise le même principe que le premier et se trouve au même endroit, au niveau de la pile à combustible de la voiture. Mais il y a une différence cruciale : tandis que les équipes peuvent voir le débit du premier capteur, elles ne peuvent pas voir le débit du second, qui ne peut être observé que par la FIA."