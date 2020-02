Steiner : Racing Point "aurait dû réfléchir avant de parler"

Pour la saison 2020, dernière de la réglementation actuelle avant la révolution 2021, Racing Point a fait le choix de se désengager de ses choix passés en termes de philosophie globale de monoplace pour emprunter le chemin risqué d'un rapprochement conceptuel avec Mercedes, qui fournit déjà à l'écurie un certain nombre de pièces essentielles comme l'unité de puissance, la boîte de vitesses ou encore la suspension arrière, tel que permis par le règlement. Un choix dévoilé ce mercredi seulement, les observateurs ne manquant pas de remarquer une grande ressemblance entre la RP20 et la W10 de 2019.

À l'époque où la structure de Silverstone battait encore pavillon indien et était dirigée par Vijay Mallya et Robert Fernley, elle s'était montrée très critique du modèle mis en place par Haas à son arrivée en F1, consistant justement en l'achat du maximum de pièces possibles à Ferrari, tout en assumant une orientation quasi similaire côté design. Ainsi, en 2016, alors que l'écurie américaine venait de signer deux top 6 en autant de Grands Prix depuis ses débuts, Fernley avait jugé le principe "discutable" en axant son argumentation sur le fait qu'une telle méthode risquait de rendre le développement de la structure et celui de la voiture compliqués, car la jeune écurie disposait d'une monoplace "clé en main".

Quatre ans après, de l'eau a coulé sous les ponts et Force India n'est plus. Le constructeur basé à Silverstone a été placé en liquidation judiciaire et a frôlé la disparition avant son rachat par un consortium d'hommes d'affaires mené par Lawrence Stroll. Vijay Mallya et Bob Fernley ne sont plus là et la nouvelle direction a clairement choisi une autre façon de faire, au service d'une ambition différente. Cela n'empêche pourtant pas Günther Steiner, le directeur de Haas, de faire preuve d'une certaine rancune et de s'en prendre à Racing Point.

"Parfois, il faut réfléchir avant de parler, je vais dire ça, parce qu'un jour peut-être c'est votre tour et alors vous ne pouvez pas aller contre", a lancé le dirigeant italo-américain. "Comme nous le savons tous, ils se sont plaint assez fortement il y a quelques années, donc désormais la boucle est bouclée. C'est à eux de décider. Je ne m'en soucie pas vraiment."

Steiner est malgré tout clair sur le fait qu'il n'y a rien de mal avec l'approche choisie par Racing Point. "Je vais le dire comme ça. Ils utilisent beaucoup de pièces de Mercedes sur leur voiture, donc pourquoi copieraient-ils une Red Bull ? C'est pareil pour nous. Nous achetons beaucoup de pièces à Ferrari. Donc quelle voiture allons nous copier ? Ferrari, j'imagine. Je veux dire, si vous copiez une Toro Rosso ou une Red Bull, ce serait assez stupide car vous essayeriez d'inventer quelques chose qui n'existe pas. Donc je pense qu'ils font juste ce que nous faisons : juste essayer d'en tirer le meilleur en utilisant ce modèle."

Du côté d'AlphaTauri, le directeur Franz Tost a affirmé ne pas être surpris par les similitudes entre la Racing Point et la Mercedes, étant donné le partage des suspensions et de la boîte de vitesses. "Il y a une coopération, comme nous le savons, entre Racing Point et Mercedes. Ils ont l'arrière, ils ont la suspension arrière. Je ne sais pas à quel point ils partagent la suspension avant et sur le plan aérodynamique, car normalement c'est dans la liste. Mais je l'accepte... ou, laissez-moi le dire de cette manière, je vois que Racing Point a emprunté la même direction [que Mercedes] pour le développement et qu'ils sont arrivés à des solutions similaires. Mais tout est dans le règlement."

