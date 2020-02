Le volant et les roues de Mercedes intriguent à Barcelone

Au lendemain d'une première journée d'essais particulièrement studieuse, laissant presque planer un certain calme généralisé, le climat a un peu changé ce matin à Barcelone. Les monoplaces continuent d'aligner les tours de manière très assidue et sans bouleversement majeur en piste, mais Mercedes a fortement attiré l'attention sur sa W11. Alors que les essais hivernaux sont intégralement diffusés en direct sur le site officiel de la Formule 1, les caméras embarquées ont permis d'identifier un système tout aussi novateur qu'intriguant sur la Flèche d'Argent.

Lire aussi : Photos - Jeudi aux essais hivernaux de Barcelone

En piste ce matin sur le tracé catalan, Lewis Hamilton a été vu à de nombreuses reprises en train d'effectuer des mouvements d'avant en arrière avec son volant. Les images se multipliant, un lien a pu être constaté entre ce changement de position horizontale du volant et le placement des roues avant sur l'essieu, celui-ci semblant se modifier en fonction de l'action du pilote. Une action à laquelle le sextuple Champion du monde procédait en entrée ou en sortie de virage.

À plusieurs reprises également, la notification "Marker" est apparue sur le volant du Britannique au moment de cette manipulation. Ce système permet de marquer un instant lorsque le pilote est dans la monoplace afin de le repérer plus tard sur la télémétrie, ce qui laisse penser à un travail assidu réalisé ce matin sur le système en question.

Il va falloir patienter pour en savoir davantage et dépasser le simple stade des suppositions. S'agit-il d'une nouveauté qui respecte la réglementation technique ? Le hasard fait bien les choses, puisque Lewis Hamilton et James Allison, directeur technique de Mercedes, doivent se présenter devant la presse en tout début d'après-midi... Pour le moment, Mercedes a confirmé à Motorsport.com que le système était un "mode de direction" actuellement évalué, sans donner davantage de détails.

Que dit la réglementation ?

En ce qui concerne les suspensions et la direction, le Règlement Technique de la Formule 1 se veut plutôt clair sur ce qui est autorisé et interdit. L'Article 10.2.3 énonce notamment : "Aucun ajustement ne peut être apporté à tout système de suspension lorsque la voiture est en mouvement". L'Article 10.2.2. précise par ailleurs : "Tout système électrique capable de modifier la configuration ou d'affecter la performance d'une partie de tout système de suspension est interdit".

Pour l'heure, et sans avoir précisément comment fonctionne le système testé par Mercedes, il est impossible de savoir si celui-ci est légal ou non. Il confient également de rappeler que les écuries sont autorisées à participer aux essais hivernaux avec des monoplaces non réglementaires, pourvu qu'elles aient passé avec succès tous les crash tests FIA.

Avec Jonathan Noble

Vidéo sur le même sujet