Les directeurs d'équipe poussent la F1 à agir face à l'inflation

Mis en place pour la première fois en Formule 1 l'an dernier, le budget plafonné a été a abaissé pour la saison 2022, passant à 140 millions de dollars. Les équipes de pointe doivent donc réduire davantage leurs dépenses alors qu'elles sont aujourd'hui soumises à une pression supplémentaire due à une hausse spectaculaire de l'inflation déclenchée par les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine.

Étant donné que les coûts des transports et de l'électricité vont augmenter, les équipes seront rapidement dans l'obligation d'élever les salaires afin que leurs employés puissent s'aligner avec le nouveau coût de la vie. La F1 s'est néanmoins laissée une marge de manœuvre lorsque le plafond budgétaire a été établi, en 2020, pour aider les équipes à faire face aux difficultés.

Selon Christian Horner, à la tête de Red Bull Racing, une solution doit être trouvée le plus vite possible. "Je pense que c'est un problème très réel car nous constatons déjà une inflation extrêmement élevée", a-t-il expliqué. "Nous devons nous rappeler que, lorsque le plafond budgétaire a été fixé en pleine pandémie, au milieu de l'année 2020, personne n'aurait pu prévoir les circonstances que nous connaissons aujourd'hui."

"Bien sûr, ce qui se passe dans le monde ne peut que pousser les prix dans un sens et l'inflation pourrait atteindre des niveaux records. Nous en voyons déjà l'impact sur des choses comme le fret aérien. Je pense qu'il s'agit d'un problème très sérieux que nous devons examiner et résoudre car il a un impact direct sur les emplois et le gagne-pain des gens."

Des mécaniciens dans la voie des stands avec Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Alors que les équipes ne sont pas tombées d'accord sur la manière de répondre au problème, Horner affirme que c'est à la FIA d'intervenir pour les aider : "Je pense que c'est le devoir du régulateur de se pencher sur la question. Il y a urgence pour s'assurer qu'un allègement soit mis en place pour prendre en compte ce qui se passe dans le monde, avec les augmentations du coût de la vie que nous allons tous voir."

Pour Jost Capito, PDG de Williams, les équipes sont déjà confrontées à un resserrement des coûts, les frais de transport ayant augmenté de façon spectaculaire en raison de la flambée du prix du pétrole. "Quand vous voyez les coûts logistiques augmenter de 40 à 50%, l'impact est vraiment énorme", a-t-il affirmé. "Si vous devez investir des millions de dollars supplémentaires dans la logistique, cela signifie que vous devez réduire les dépenses ailleurs. Le développement est prévu sur l'année, alors si des choses qui sont complètement hors de notre contrôle se produisent, la situation devient très difficile."

Quant au patron de l'équipe McLaren, Andreas Seidl, il estime que la situation actuelle justifie l'ouverture de sérieuses discussions avec la FIA. "Il est toujours important d'agir avec bon sens", a-t-il expliqué. "Nous sommes absolument prêts à discuter. Nous avons eu d'autres discussions avec d'autres équipes, ainsi qu'avec la FIA, parce que nous avons le même challenge pour respecter le plafond. Et maintenant, avec ces dépenses supplémentaires inattendues, nous sommes ouverts à la discussion et aussi ouverts aux solutions et aux ajustements potentiels, tant que cela reste dans la limite du raisonnable."