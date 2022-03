Hamilton : La F1 peut "faire plus" sur la promotion de la diversité

Charger le lecteur audio

Pour la saison 2022, les responsables de la Formule 1 ont décidé de modifier sa protocole d'avant-course en supprimant la cérémonie qui permettait aux pilotes de passer le message de leur choix. Depuis 2020, la plupart d'entre eux posaient un genou au sol en signe de protestation contre le racisme. Pour justifier cette décision, Stefano Domenicali, PDG de la F1, a indiqué que le championnat allait passer "du geste à l'action" dans le but d'améliorer la diversité et l'inclusion en catégorie reine.

À l'annonce de la modification du protocole, il avait également été précisé que Lewis Hamilton avait été informé au préalable, le septuple Champion du monde ayant régulièrement pris la parole pour rendre le championnat plus inclusif et y a même joint le geste avec la mise en place de la Commission Hamilton et de l'association caritative Mission 44.

Interrogé sur la décision de la F1, Hamilton a expliqué que les commentaires de Domenicali "avaient du sens" et qu'il espérait voir des changements positifs dans un avenir proche. "Il faut que ça prenne de l'ampleur maintenant, donc j'ai hâte de voir [cette évolution] au fil du temps", a indiqué le pilote Mercedes. "L'année dernière, j'ai eu un bel échange avec toutes les équipes sur l'inclusion, afin que chaque équipe essaie de prôner la diversité. Plutôt que de simplement parler de ces choses et de faire ces gestes, je pense en fait qu'il faut faire un effort."

Lewis Hamilton, Mercedes

"Je ne sais pas si nous avons besoin de ce moment-là [pour passer un message avant le Grand Prix]. Nous devrions être capables de le faire à n'importe quel moment. Mais je pense qu'avec le slogan général de l'année dernière, avec toutes les différentes choses compilées en une seule, nous pouvons faire plus et être plus percutant d'une certaine manière. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce que ce sera."

Avant de revenir cette année à une robe argentée plus traditionnelle, Mercedes a couru avec une livrée noire pendant deux ans, en soutien au mouvement Black Lives Matter. L'écurie a également lancé fin 2020 le programme Accelerate 25 visant à engager davantage de personnes sous-représentées. Et le succès est au rendez-vous puisque les objectifs initiaux ont été dépassés en 2021.