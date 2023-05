Domenicali exclut la généralisation des sprints en F1

S'exprimant pour la première fois depuis le changement de format pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Stefano Domenicali laisse entendre qu'il préfère qu'un tiers des épreuves au programme incluent un sprint. Avec 24 Grands Prix par an, cela en ferait huit, contre six cette saison. Le PDG de la Formule 1 évoque également un feedback positif sur le nouveau format incluant des qualifications spéciales pour le sprint, baptisées shootout ; il admet néanmoins que les fans de longue date sont difficiles à satisfaire.

"Bien sûr, nous avons fait ça en accord avec les équipes et la FIA. Car comme vous le savez, notre idée est d'assurer qu'il y ait toujours de l'activité en piste pendant le week-end de course", indique Domenicali dans une visioconférence avec des analystes de Wall Street. "En fait, le résultat du premier [week-end sprint] de l'année est très encourageant. Et tous nos partenaires, promoteurs, médias et écuries sont très positifs à ce sujet. Bien sûr, nous voulons voir à la fin de l'été s'il y a des leçons que nous pouvons tirer pour faire les choses encore mieux. Mais de manière générale, le premier week-end du format sprint a été super."

"Je pense que quand on veut faire quelque chose de différent dans un écosystème très standardisé, la réaction des fans que l'on peut qualifier de traditionnels est celle qui doit être attendue sur le long terme. Mais les nouveaux fans ont globalement réagi de manière très, très positive. C'est ce que demandaient les promoteurs."

Le départ du sprint de Bakou

Concernant le nombre de sprints, Domenicali déclare : "Je dirais que la vérité est que nous ne voulons pas être dans une situation où nous faisons toutes les courses avec le format sprint à l'avenir. Nous voulons que le nombre reste limité, peut-être un tiers du calendrier, et créer ainsi quelque chose de spécial vis-à-vis de la compétition : nous pouvons y donner une valeur sportive avec des trophées et, évidemment, des opportunités commerciales. Je pense que c'est la bonne voie à suivre."

Selon l'Italien, il est important de vivre avec son temps. "Si je peux résumer autre chose que je trouve important, je vois une grande tendance aujourd'hui dans tous les sports : ne pas être stable, ne pas garder la vieille réglementation. Nous suivons donc simplement les traces du baseball et de la NBA. Cela signifie que tous les sports professionnels doivent écouter les requêtes et les nouvelles envies des fans, des promoteurs et des partenaires, qui demandent à ce que ce soit plus passionnant."

Liberty Media a en tout cas annoncé ce vendredi ses résultats du premier trimestre, avec les revenus des deux premiers Grands Prix de la saison, à Bahreïn et en Arabie saoudite. Le chiffre d'affaires est en légère hausse par rapport à la même période l'an dernier, passé de 360 M$ à 381 M$, soit une augmentation de 6%, tandis que le résultat brut d'exploitation est quasiment stable à 36 M$, ce qui s'explique en partie par des coûts de six millions de dollars dans l'organisation du Grand Prix de Las Vegas.

