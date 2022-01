Les écuries ne veulent plus choisir leurs pneus

Pendant quatre ans, de 2016 à 2019, les écuries de Formule 1 ont pu choisir la composition de leur allocation de pneumatiques pour chaque week-end de Grand Prix. Il était ainsi possible de panacher les pneus durs, mediums, tendres – voire supertendres et autres ultratendres selon les trois composés choisis par Pirelli sur chaque circuit, à l'époque où ils portaient ces noms-là et non les codes C1 à C5.

La pandémie de COVID-19 a toutefois changé la donne avec un calendrier particulièrement instable. Le manufacturier italien a dû imposer les allocations (huit trains de tendres, trois de mediums, deux de durs)… et les équipes s'en sont finalement avérées satisfaites !

"Nous avons dû trouver cette solution pour la pandémie afin de réagir plus vite", explique Mario Isola, directeur de la compétition chez Pirelli. "Mais les équipes sont revenues vers nous en disant : 'En fait, ce système est plutôt bon. Nous voulons le garder pour l'avenir'. Ce n'était donc pas notre décision, en fin de compte, de continuer avec cette allocation fixe."

"Les équipes nous ont dit que si elles avaient une allocation fixe, et que c'était la même pour tout le monde, il n'y aurait pas d'avantage pour l'une ou pour l'autre, et elles pouvaient commencer à prévoir selon cette allocation fixe au lieu de consacrer du temps et des ressources notamment humaines à se demander si l'on prend un train de mediums en plus ou un train de tendres en moins. Elles ont cette allocation et doivent composer avec."

"En 2020, elles ont donc dit qu'elles voulaient continuer pour 2021. En 2021, avec le nouveau produit pour 2022, personne n'était confiant pour décider des composés et de la répartition, et elles ont donc voulu continuer. Je ne sais pas si elles voudront changer en 2023, mais pour l'instant, telle est la réponse [quant à savoir si l'allocation va rester fixe]."

Isola s'attend en tout cas à ce que les stratégies à un arrêt soient prisées lors d'un certain nombre de Grands Prix en 2022, avec le passage aux pneus 18 pouces après plusieurs décennies à utiliser des jantes 13".