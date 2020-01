Les écuries ont refusé les pneus 2020 pour ne pas modifier leurs F1

En fin d'année 2019, après un vote organisé par la FIA suite aux tests d'Abu Dhabi, les écuries ont unanimement rejeté les pneus 2020. Ce sont donc les enveloppes conçues tout au long de 2018 pour la saison 2019 qui seront de nouveau fournies au plateau lors de la campagne à venir. Une situation qui inspire certaines craintes à Pirelli, notamment sur le plan de la surchauffe, mais qui traduit surtout pour le manufacturier italien la volonté des concurrents de maintenir un statu quo qui les arrange.

Ainsi, pour RACER, Mario Isola, directeur de la compétition de Pirelli, a déclaré : "Tout d'abord, le test d'Abu Dhabi était représentatif. C'était un bon test dans des conditions similaires à celles d'un week-end de course, donc nous savions que la piste était suffisamment représentative ; je ne me plains pas de la qualité du test d'Abu Dhabi", prévient-il en préambule.

"Pendant ce test, il était clair que les pneus 2020 avaient du positif, mais l'amélioration de certains aspects n'a pas été perçue pendant ces essais, pour un certain nombre de raisons ; je ne suis pas là pour en discuter, mais c'est la réalité. Ils ont découvert un peu plus de régularité. Ils ont par exemple découvert qu'il y avait une amélioration dans la traction longitudinale. Il y a eu des aspects positifs, mais c'était très tard dans l'année."

"C'était très tard dans l'année, à une période où toutes les équipes étaient très stressées par la conception de la voiture de 2020, la conception de la voiture de 2021 – elles ont commencé pendant la saison 2019, alors qu'elles travaillaient sur la voiture de 2019 –, donc en fait elles avaient trois projets en cours en même temps, et elles ont dû consacrer des ressources aux trois projets."

"Évidemment, quand nous en avons discuté après le test – car j'ai eu beaucoup de rencontres et de discussions avec les écuries pour comprendre leurs retours –, le feedback n'était pas négatif. C'était : 'Il est très tard dans l'année, comme la nouvelle construction a des caractéristiques et un profil différents de l'ancienne, nous devons faire des modifications sur la voiture 2020. La voiture 2020 est finalisée à 95% donc nous ne voulons pas la changer de nouveau, nous préférons rester sur les pneus 2019'."

Des pneus 2019 qui ont convaincu

Le travail de Pirelli sur les pneus 2020 avait été largement entamé au cours de la saison passée quand la F1 et les écuries ont décidé de revoir tardivement certaines caractéristiques fondamentales des gommes, dans le but de les rendre plus résistantes. Une situation qui a décalé le calendrier de finalisation de ces pneus et précipité la décision finale prise par les écuries. Même si ce refus unanime ressemble à un désaveu, c'est aussi pour Isola une preuve que le travail sur les pneus 2019 a été bien fait, en dépit, là aussi, de discours alarmistes au début du dernier exercice.

"Le fait qu'ils disent préférer rester avec les pneus 2019 signifie également que les pneus 2019 fonctionnent bien. Après le début de la saison passée, quand nous avons eu des plaintes et des discussions, et également le vote en Autriche pour revenir aux pneus 2018, j'ai dit : 'Attendez une minute, il y a une courbe d'apprentissage chaque année, où vous avez du mal à comprendre les pneus mais ensuite tout le monde les comprend et on peut travailler dessus', car toutes les indications sur les gommes 2019 étaient positives par rapport aux 2018."

"Moins de blistering, bien moins de blistering, moins de surchauffe, des composés espacés de la bonne façon en termes de temps au tour, cinq composés au lieu de sept, ce qui est un chiffre raisonnable, donc en termes d'intégrité le produit était parfait. Aucun problème avec les pneus 2019, ce qui veut dire que nous pouvons continuer avec le même produit une année de plus."

