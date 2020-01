Ocon apporte une "autre dynamique" à Renault

Esteban Ocon fait son retour sur la grille cette année après une campagne passée comme pilote de réserve Mercedes, lui qui a également disputé neuf Grands Prix avec Manor puis 41 chez Force India (désormais Racing Point). Début 2016, il occupait par ailleurs le rôle de pilote essayeur Renault avec plusieurs séances d'EL1 à la clé, alors que le Losange revenait en F1. Renouant ses liens avec la structure d'Enstone, le Français va être associé à Daniel Ricciardo.

"C'est une autre dynamique", déclare Abiteboul pour Motorsport.com. "Il va nous pousser de manière différente – une nouvelle énergie, une nouvelle agressivité, qui est à mon avis complètement positive, avec également une expérience différente, puisqu'il a travaillé avec Mercedes. C'est bien, mais en fin de compte, même si nous pouvons faire beaucoup de choses avec les pilotes, c'est la voiture qu'il faut améliorer, évidemment." Rappelons que Renault n'a pu faire mieux que cinquième au championnat des constructeurs 2019.

Le contexte de l'arrivée d'Ocon est bien différent de celui du transfert de Ricciardo l'année précédente, puisque le septuple vainqueur en Grand Prix venait d'un top team, à savoir Red Bull, et avait forcément des attentes élevées. Ocon, du haut de ses 23 ans, conserve la fougue de la jeunesse mais aussi une certaine patience vis-à-vis des résultats et de ses perspectives d'avenir – après tout, sa carrière est toujours gérée par Mercedes, écurie sextuple Championne du monde… même si le Losange se plaît à rappeler qu'au terme de son contrat actuel, le jeune loup pourra signer où il voudra.

"Je pense que c'est légèrement différent", confirme Abiteboul. "[Ocon] reste en phase de 'construction' (sic). D'abord, il fait son retour en course, ce qui est une bonne nouvelle. Espérons qu'il aura une meilleure voiture que celle qu'il avait la dernière fois qu'il a roulé afin que ce soit une dynamique positive pour nous, quand beaucoup de gens attribuent notre mauvaise saison 2019 à la décision avec Daniel et voient une dynamique négative dans sa saison avec nous. Je vois des choses plus positives émaner d'Esteban."

"Ce n'est pas que Daniel était négatif, car je le félicite pour ce qu'il a poussé l'équipe à faire. Mais il a mis la pression sur le team avec les attentes qu'il a créées dans les médias en rejoignant l'écurie. C'est ce que nous voulions, mais il a de facto créé des attentes énormes, bien supérieures à ce que nous avions promis. Et cela a mené à une réaction de l'équipe quand nous avons vu que nous n'étions pas au niveau requis."

Propos recueillis par Adam Cooper

