EL1 - Les Mercedes de Bottas et Hamilton sur leur planète

Mercedes n'est pas invincible, la victoire de Max Verstappen au Grand Prix du 70e Anniversaire l'a prouvé. Il n'empêche que la W10 demeure théoriquement la meilleure monoplace du plateau, et cette première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne le montre.

Sur la piste de Barcelone, près de six mois après les essais de pré-saison qui s'y étaient déroulés, ce sont Valtteri Bottas et Lewis Hamilton qui ont signé les meilleurs chronos, l'un en 1'16"785, l'autre en 1'16"824, tous deux en pneus tendres. Derrière, Verstappen est relégué à près d'une seconde, juste devant les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Ce dernier a bien étrenné son nouveau châssis avec 27 tours parcourus ; il est distancé de 11 millièmes par son coéquipier.

Romain Grosjean signe une encourageante sixième place au volant de la Haas, en 1'18"291, bien que l'on ne puisse en tirer trop de conclusions, cette séance étant la moins représentative du week-end. Suivent Sergio Pérez, de retour au volant après avoir contracté le coronavirus et manqué deux Grands Prix, et Alexander Albon. Le pilote Red Bull est rentré au stand au ralenti à 27 minutes du drapeau à damier, victime d'une perte de puissance, mais le problème n'était manifestement pas terminal, puisqu'il a rapidement repris la piste.

Kevin Magnussen et Lance Stroll complétaient le top 10 ; à noter que les Racing Point ont fait leur meilleur temps en pneus mediums, comme Esteban Ocon au 12e rang. Les AlphaTauri ont fait preuve de performances particulièrement modestes, toutes deux à plus de deux secondes de la référence avec Pierre Gasly 14e et Daniil Kvyat 17e, mais là encore, il est trop tôt pour en tirer la moindre conclusion.

Enfin, en fond de peloton, on retrouvait Roy Nissany pour sa première séance d'essais libres en Formule 1, au volant de la Williams FW43. Le jeune Israëlien, actuel 18e de Formule 2, n'accuse que trois dixièmes de retard sur son coéquipier Nicholas Latifi, alors qu'il a signé son meilleur temps avec les mediums. Malgré un tête-à-queue au virage 10, il s'en tire ainsi bien mieux que son père Chanoch, qui avait fait une séance d'EL1 en 2005, à l'âge canonique de 42 ans.

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 1

