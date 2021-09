EL2 - Hamilton en tête, Sainz part à la faute

Un format de week-end différent est mis en place pour le Grand Prix d'Italie. Comme en Grande-Bretagne en juillet, les qualifications ont lieu vendredi et servent à déterminer la grille de départ des Qualifs Sprint, qui se tiennent ce samedi après-midi. Avant cette épreuve de 100 kilomètres, les pilotes disposent d'une heure d'essais libres pour récolter de précieuses informations. Cependant, les voitures sont sous régime de parc fermé depuis la fin des Essais Libres 1, par conséquent les réglages ne peuvent plus être changés.

Les conditions sont idéales à Monza, la température de l'air est de 25°C et celle de la piste de 37°C. Mais les équipes ne se concentrent pas sur la performance pure, elles regardent avant tout le niveau de dégradation des pneus. Tout à l'heure, un seul train devra couvrir les 18 tours des Qualifications Sprint, et les gommes tendres et mediums sont les plus populaires dans le peloton.

Aux avant-postes, Max Verstappen, qui a signé le meilleur temps en 1'23"754, a opté pour les pneus à bandes rouges. Son coéquipier Sergio Pérez, qui accuse quatre dixièmes de retard, est quant à lui en mediums. En tête en début de séance puis dépassés par les Red Bull, les pilotes Mercedes ont privilégié les pneus tendres (Lewis Hamilton) et durs (Valtteri Bottas).

Peu avant le cap de la mi-séance, le drapeau rouge est agité : Carlos Sainz perd le contrôle de sa Ferrari à Ascari et percute le mur par l'avant. Ses deux suspensions avant sont détruites et, pour la deuxième fois en deux semaines, les mécaniciens de l'écurie italienne s'engagent dans une course contre la montre pour remettre en état la monoplace de l'Espagnol avant le grand événement du samedi (les qualifications à Zandvoort, les Qualifs Sprint à Monza). De manière assez inquiétante, la tête de Sainz a été projetée en avant au moment de l'impact, malgré la présence du HANS.

Le drapeau vert est agité une poignée de minutes plus tard. Verstappen quitte les stands avec cette fois-ci les pneus mediums, tandis que Hamilton conserve ses enveloppes rouges. Le Britannique déloge le Néerlandais en tête du classement avec un temps de 1'23"246, Bottas (en tendres également) prenant la deuxième place avec deux dixièmes de retard.

Ferrari est encore sous les feux des projecteurs après un curieux message radio de Charles Leclerc, qui demande à rentrer au stand sans dire pourquoi. Cela pourrait concerner le moteur du Monégasque, qui lui avait déjà joué des tours lors de la séance qualificative du vendredi.

Aucune amélioration n'est vue en fin de séance, Hamilton conserve son meilleur temps. Le septuple Champion du monde devance Bottas, Verstappen, Pérez et Esteban Ocon. Les deux Alfa Romeo de Robert Kubica et Antonio Giovinazzi font leur apparition dans le top 10. Le départ des Qualifs Sprint sera donné à 16h30, heure française.

Grand Prix d'Italie - Essais Libres 2