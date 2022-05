EL2 - Russell surprend, Verstappen au garage

Charger le lecteur audio

Les pilotes ont pu accumuler les tours du circuit de Miami sur leur simulateur en marge du Grand Prix, mais ce n'est que ce vendredi qu'ils ont découvert le tracé dans des conditions réelles. Très attendue, la première séance d'essais libres a vu Charles Leclerc prendre le meilleur temps. Max Verstappen, qui a dû s'incliner pour un dixième de seconde, a perdu un temps précieux au stand en raison d'une surchauffe qui a poussé Red Bull à changer les radiateurs et la boîte de vitesses entre les séances.

Le Néerlandais n'était donc pas tout à fait prêt au coup d'envoi de la seconde séance du vendredi, tout comme Valtteri Bottas. Mais puisque le Finlandais a été victime d'un accident en EL1 et que les dégâts sur son Alfa Romeo étaient importants, il n'a pas pris la piste de la séance.

Esteban Ocon s'est chargé de signer le meilleur temps provisoire le premier : 1'32"906 en pneus mediums. Son temps était peu représentatif puisque Leclerc avait tourné près de deux secondes plus vite dans la première séance. Il a fallu attendre la sortie des pilotes Ferrari pour que les marques s'abaissent drastiquement, Carlos Sainz et Charles Leclerc se disputant la première place.

L'Espagnol a frappé le premier en 1'31"463, le Monégasque a répondu en 1'31"131, les deux hommes ayant chaussé les pneus mediums. Finalement, après que le drapeau jaune a été agité dans le deuxième secteur en raison du tête-à-queue de Sergio Pérez à la sortie du virage 8, Sainz a eu le dernier mot (1'30"964).

Mais quelques instants plus tard, alors que le pilote au numéro 55 venait d'améliorer son record personnel dans le premier secteur, son train arrière a brusquement décroché à l'entrée de la chicane et il a terminé son embardée contre les barrières. Les dégâts subis n'ont pas permis à l'Espagnol de repartir et le drapeau rouge a été brandi pour la deuxième fois de la journée.

L'interruption de la séance, qui a duré une dizaine de minutes, a permis aux mécaniciens Red Bull de finir de changer les pièces sur la voiture de Max Verstappen sans prendre de retard sur la concurrence. Même situation chez Haas, Schumacher et Magnussen avaient dû rentrer au stand en début de séance à la suite de l'envol d'une partie de leurs grilles de refroidissement.

La reprise de la séance a également donné le coup d'envoi des simulations de relais de qualifications. Chaussé des pneus tendres, Fernando Alonso était bien parti pour signer le meilleur temps avant de croiser la route de Verstappen, au ralenti. À peine sorti des stands, le Néerlandais a été trahi par l'hydraulique et a immédiatement rejoint son garage – ce qui a gêné plusieurs pilotes, dont Alonso.

Leclerc a donc eu l'honneur de déloger Sainz au sommet de la feuille des temps (1'30"044). George Russell a néanmoins fait mieux, le pilote Mercedes ayant été le premier à descendre sous les 90 secondes au tour (1'29"938). Mais en raison d'un nouveau drapeau rouge à un quart d'heure de la fin de séance, causé par l'arrêt impromptu de Nicholas Latifi, victime d'un problème de transmission, les simulations de qualifications se sont conclues précocement.

Les dernières minutes de la séance ont été consacrées aux simulations de course, les chronos n'ont donc pas été améliorés. Ainsi, Russell s'est assuré de terminer à la première place, une surprise compte tenu des performances de Mercedes en ce début de saison. Leclerc s'est classé deuxième, devant Pérez et Lewis Hamilton. Alonso, Norris, Gasly, Zhou, Ocon et Magnussen ont complété le top 10.

Le week-end a très mal commencé pour Verstappen, Bottas et Sainz. En raison de différents problèmes techniques pour le Champion du monde en titre et d'un accident pour les deux autres, les trois pilotes ont pris du retard sur leurs adversaires. Cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite de leur week-end puisque sur un nouveau circuit, chaque tour compte.

Grand Prix de Miami - Essais Libres 2