Hamilton provisoirement exempté de la règle sur les bijoux par la FIA

La FIA a rappelé aux pilotes l'interdiction du port de bijoux dans la voiture en accord avec son Code Sportif International, et les écuries ont mené des vérifications en vue du Grand Prix de Miami. Lewis Hamilton, qui s'est rendu à la conférence de presse FIA du vendredi avec trois montres, huit bagues, des bracelets et un collier, a affirmé qu'il était "inutile" pour les officiels de se focaliser sur un sujet "tellement insignifiant".

"Si l'on pense aux progrès que nous réalisons et aux questions et causes plus importantes sur lesquelles nous devons nous concentrer, c'est presque comme un pas en arrière", a estimé le pilote Mercedes. L'opinion de Hamilton a reçu le soutien d'un certain nombre de pilotes, notamment Sebastian Vettel, selon qui l'application stricte de cette règle "cible" le septuple Champion du monde.

Hamilton a expliqué qu'il portait au moins deux bijoux qu'il ne pouvait pas enlever, notamment un piercing au nez, mais qu'ils étaient en platine et qu'il n'avait jamais rencontré de problème précédemment. Lorsqu'il lui a été demandé s'il accepterait de ne pas courir dans l'éventualité où les discussions avec la FIA se retrouveraient dans une impasse, Hamilton a répondu : "S'ils m'excluent, alors qu'il en soit ainsi. Nous avons un pilote de réserve."

Selon les informations de Motorsport.com, Hamilton a rencontré les officiels de la commission médicale de la FIA à la suite de la conférence de presse, afin de discuter du sujet. Lors de ces discussions, il a été expliqué à Hamilton qu'il ne s'agissait pas de réprimer l'expression de chacun mais purement d'assurer la sécurité. Hamilton a accepté d'enlever ses bijoux dans la mesure du possible pour le Grand Prix de Miami, et est exempté jusqu'à Monaco pour ceux qui ne sont pas facilement enlevables.

Il a aussi été rappelé aux pilotes de porter les bons sous-vêtements dans la voiture, là aussi pour des raisons de sécurité. L'accident de Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn 2020 est régulièrement cité comme un exemple d'incident où un vêtement inapproprié ou un accroc avec un bijou pourrait poser problème en cas d'incendie ou s'il faut extraire le pilote de son cockpit.