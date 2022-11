EL2 - Verstappen prend les commandes dans la nuit

Charger le lecteur audio

C'est avec un soleil se rapprochant de l'horizon et sur une piste beaucoup plus froide qu'en EL1 que le coup d'envoi de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier rendez-vous de la saison 2022, a été donné. Il s'agissait du premier roulage de la journée pour certains titulaires, notamment le double Champion du monde en titre Max Verstappen et Carlos Sainz, absents en EL1 pour que les rookies puissent piloter.

Les pneus mediums ont été très prisés dans les premières minutes, avec quelques pilotes ayant opté pour le composé dur. Charles Leclerc a pris les commandes du classement des EL2 en début de séance avec un chrono de 1'26"045, nettement plus rapide que la meilleure marque de Lewis Hamilton établie en EL1 avec les gommes tendres. Le pilote Mercedes a dû s'y prendre à deux fois pour venir à bout de son premier tour rapide (qui lui a valu la septième place) après avoir été gêné par Kevin Magnussen dans sa première tentative.

En manque de kilomètres, Verstappen a chaussé les pneus tendres en avance, avant le cap des 20 minutes. Les performances proposées par le composé marqué en rouge a placé le Néerlandais au sommet du classement avec un temps de 1'25"335. Il comptait une avance de six dixièmes sur Charles Leclerc et de huit dixièmes sur George Russell.

Et même après avoir enfilé les enveloppes tendres à leur tour, les rivaux de Verstappen n'ont pas réussi à le déloger. Russell et Leclerc ont réduit leur retard à un et deux dixièmes respectivement, tandis que Hamilton a dû se contenter du quatrième chrono, à une demi-seconde de Verstappen, en dépit d'un record dans le premier secteur. Sergio Pérez a lui aussi accusé cinq dixièmes de retard, alors que Sainz était à six dixièmes de la référence.

Cette référence a ensuite été abaissée à 1'25"146 après un nouvel effort du #1. Et puisque l'attention de tous s'est portée sur la préparation de la course par la suite, Verstappen s'est assuré de quitter le circuit avec le meilleur temps de la journée. Derrière les pilotes des équipes de pointe (Red Bull, Ferrari et Mercedes), on trouvait les Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso, séparés par cinq millièmes. Ricciardo et Bottas ont complété le top 10.

