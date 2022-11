McLaren teste un nouveau plancher à Abu Dhabi

Charger le lecteur audio

Si McLaren joue encore la quatrième place du championnat des constructeurs face à Alpine, la structure de Woking travaille dur sur des améliorations potentielles en vue de l'an prochain. Cela se voit ce week-end à Abu Dhabi, avec un plancher dont la géométrie a été modifiée au niveau des bordures, simplifiées. L'ailette sur le bord a été enlevée, et le nouveau style n'est pas sans rappeler les concepts utilisés par Ferrari et Red Bull. De plus, un patin a été ajouté en dessous.

Comparez l'ancien plancher de la McLaren (à gauche) avec le nouveau (à droite) ci-dessous.

McLaren a expliqué que les modifications avaient pour but de mieux comprendre les réglages optimaux et la hauteur de caisse idéale : "Nous souhaitons évaluer l'effet de cette bordure de plancher sur le comportement de la voiture vis-à-vis de la hauteur de caisse."

Le patin est une idée adoptée par plusieurs écuries et apporte de nombreux bénéfices. En plus de contribuer à la rigidité dans cette zone du plancher, il sert aussi de sabot en empêchant la monoplace de talonner excessivement.

Ferrari a testé une évolution mineure en EL1 avec Shwartzman

Ferrari est la seule autre écurie à avoir apporté de nouvelles pièces aérodynamiques à Abu Dhabi, avec un plancher légèrement révisé au niveau de la bordure en Essais Libres 1. C'est le pilote d'essais Robert Shwartzman qui s'est chargé de le tester.

Le plancher de la Ferrari F1-75

L'évolution est très localisée, située devant le pneu arrière. Elle a pour but d'améliorer la qualité du flux d'air en direction du diffuseur.

Rappelons que Ferrari a révélé avoir interrompu ses développements car la Scuderia a atteint le plafond budgétaire. "Ce n'était pas un choix, nous n'avions tout simplement plus d'argent [à dépenser] dans le cadre du plafond budgétaire. Nous étions donc tout simplement arrivés au plafond. [Il n'y avait] plus de possibilité de développer la voiture, donc nous en sommes restés là."

"Évidemment, nous n'avons pas compromis le développement de la voiture de l'année prochaine. Mais il est clair que nous avons décidé d'arrêter le développement de la voiture actuelle, car en plus de ce développement normal sur la [voiture] actuelle, il faut produire les pièces pour le circuit. Et cela représentait des coûts supplémentaires que nous ne pouvions pas nous permettre."