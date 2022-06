EL3 - Alonso maître sous la pluie de Montréal

Charger le lecteur audio

Après un vendredi ensoleillé, la pluie venait ajouter un défi supplémentaire pour cette troisième et dernière séance d'essais libres. Seules les Haas et les Alfa Romeo prenaient la piste en gommes maxi pluie, ces dernières ne bouclant même pas un tour complet. Quelques instants plus tard, les Ferrari et les Aston Martin se sont jointes à la partie à une allure très faible.

Il fallait finalement attendre plus de cinq minutes pour voir les autres monoplaces prendre leurs marques. Le premier véritable temps, signé par Kevin Magnussen, était de 1'39"148 (soit environ trente secondes plus lent que sur piste sèche). Le Danois était d'ailleurs le premier à se faire un peu peur, en manquant le troisième virage et en passant dans l'herbe.

Après un quart d'heure de roulage, seuls Sebastian Vettel (meilleur temps en 1'39"041), Magnussen et Yuki Tsunoda se tenaient dans la même seconde. Avec la proximité des murs et les qualifications approchant à grands pas, la majorité des pilotes se montrait prudente dans cette session. Max Verstappen, Lewis Hamilton ou bien encore Pierre Gasly restaient dans leur garage.

Valtteri Bottas, en manque de roulage hier (aucun tour chronométré durant les EL2), prenait les commandes de la session en 1'37"909, suivi de près par Lance Stroll, Tsunoda et Vettel. Pour son premier tour rapide, Carlos Sainz abaissait le chrono de deux secondes. Seul son compatriote Fernando Alonso parvenait à se situer dans des temps similaires.

À mi-séance, le leader du championnat et des deux premières séances d'essais, Verstappen, prenait enfin ses marques sur la piste. Du côté des tours parcourus, seuls quatre pilotes dépassaient la barre des dix boucles, Tsunoda étant le plus productif avec 14. Vettel prenait le meilleur tour à Sainz avec quatre centièmes d'avance, lui qui avait déjà signé le quatrième temps hier sur piste sèche. Malgré les passages des monoplaces, les conditions ne s'amélioraient pas : de petites erreurs étaient commises (notamment par Alex Albon et Gasly).

Côté pneus, Alonso était le premier à tenter un passage en intermédiaires, à 18 minutes du terme de la session. Après un tour pour prendre ses repères, l'Espagnol prenait les commandes avec une seconde d'avance sur Vettel, tandis que Sainz le suivait un tour plus tard. À dix minutes du drapeau à damier, les Red Bull et Leclerc étaient les seuls à ne pas avoir signé de tour chrono.

Alors que plus de pilotes chaussaient les gommes vertes, les temps tombaient petit à petit en fin de séance. Malgré la pluie, seulement deux drapeaux jaunes furent agités durant la session, après le tout-droit de Magnussen dans le deuxième virage, suivi du tête-à-queue de Verstappen au même endroit deux minutes plus tard. George Russell impressionnait en étant le seul pilote en gommes maxi pluie dans le groupe de tête, à la troisième place.

Après une heure sous la pluie, Alonso signait le meilleur temps de cette dernière séance d'essais libres, suivi de près par Gasly (deuxième en toute fin de session) et Vettel. Les Red Bull et les Ferrari se sont montrées discrètes. Rendez-vous à 22 heures pour la séance de qualifications !

Grand Prix du Canada - Essais Libres 3

