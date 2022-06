Qualifs - Le rainmaster Verstappen en pole... devant Alonso !

Charger le lecteur audio

Q1 - Gasly et Vettel s'arrêtent là

La pluie est venue perturber les festivités à Montréal ce samedi, dès les Essais Libres 3, où seuls George Russell et Charles Leclerc n'ont pas roulé en pneus intermédiaires. C'était plutôt logique pour le Monégasque, de toute façon condamné à un départ en fond de grille en raison d'une nouvelle unité de puissance, alors que la course s'annonce parfaitement sèche. En revanche, cela pouvait étonner davantage concernant le pilote Mercedes.

C'est justement Russell qui a donné le ton en 1'36"688, les conditions justifiant parfaitement l'usage de pneus pluie et non intermédiaires, avec deux dixièmes d'avance sur Fernando Alonso et sept sur Max Verstappen, qui a ensuite amélioré en 1'35"830. Esteban Ocon est le deuxième à avour tourné en moins de 1'36, tandis qu'Alonso était en avance sur le chrono de Verstappen avant de lever le pied dans le dernier partiel.

Carlos Sainz a battu la référence de son ancien coéquipier d'un souffle avant que Russell ne mette tout le monde d'accord : 1'34"989. Pierre Gasly s'est hissé à près d'une demi-seconde du pilote Mercedes, puis Sainz à deux dixièmes et Ocon à un dixième.

Et là, surprise ! À la mi-séance, Kevin Magnussen a signé le meilleur temps en 1'34"893. Il était toutefois possible de faire bien mieux, comme l'ont montré successivement Valtteri Bottas (1'34"811), Russell (1'33"925), Verstappen (1'33"200), Alonso (1'33"136) et Sainz (1'32"781). Dans la zone rouge lors des 12 premières minutes, Charles Leclerc s'en est tiré à six minutes du drapeau à damier. Au même moment, Sergio Pérez n'a signé que le 13e chrono.

Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Lance Stroll et Nicholas Latifi étaient en danger à cinq minutes du but. Le Japonais est rentré au stand prématurément, renonçant à l'idée de chiper la 19e place sur la grille à un Leclerc également pénalisé.

Alors que Verstappen enfonçait le clou en 1'32"219, devant Sainz, Leclerc et Ocon, l'Espagnol s'est retrouvé dans l'échappatoire du virage 3, provoquant un bref drapeau jaune. L'ensemble des pilotes a néanmoins pu boucler un dernier tour rapide, Alonso se hissant au deuxième rang. Plus loin, c'est finalement Albon qui s'est sauvé aux dépens de Gasly. Les deux natifs de Montréal ont également été éliminés, tout comme un quadruple Champion du monde. "C'est si différent de ce matin ! Aucune adhérence. C'est comme si l'arrière gauche était cassé", a déploré Vettel à la radio.

Éliminés en Q1 : Gasly, Vettel, Stroll, Latifi, Tsunoda

Q2 - Pérez dans le mur

Les stratégies étaient divisées en début de Q2, avec la moitié des pilotes en intermédiaires et les autres en pneus pluie. Les intermédiaires se sont alors imposés comme le composé le plus compétitifs dans les conditions du moment, avec Alonso en 1'30"910 avec une demi-seconde d'avance sur Verstappen et une seconde sur Sainz et Ocon, le pilote Red Bull étant le seul des quatre en pneus pluie.

Albon et Pérez sont alors tous deux sortis de piste, tout droit dans les Tecpro, sans endommager grandement leur monoplace mais en provoquant un long drapeau jaune pour le premier et un drapeau rouge pour le second, qui n'a pas pu repartir. Avec neuf minutes restant au compteur, Zhou Guanyu, Magnussen, Daniel Ricciardo, Lando Norris et Leclerc étaient dans la zone rouge, les trois derniers sans référence à leur actif.

Tous les concurrents ont conclu la séance en intermédiaires, et les chronos ont dégringolé : 1'29"464 pour Russell, 1'29"153 pour Sainz... et surtout 1'27"764 pour Verstappen ! Les pilotes Mercedes se sont rapprochés à quelques dixièmes du Néerlandais, mais ce dernier a ensuite amélioré en 1'26"720, trois dixièmes devant Sainz. Verstappen a enfoncé le clou en 1'25"201 ; Alonso a bien failli le priver du meilleur temps grâce à un tour en 1'24"848, mais Verstappen a riposté en 1'23"746 dans sa dernière tentative, une seconde devant la concurrence ! C'était une performance particulièrement impressionnante.

Pérez, accidenté, Leclerc, pénalisé, et Norris, victime d'un pépin lié à son unité de puissance, étaient condamnés à l'élimination ; ils ont été rejoints par Albon et Bottas, dont le coéquipier Zhou a brillé avec la septième place.

Éliminés en Q2 : Bottas, Albon, Pérez, Norris, Leclerc

Q3 - Verstappen au-dessus du lot

Sur une piste de plus en plus sèche, les intermédiaires restaient de sortie pour le début de la Q3. Encore une fois, Verstappen était au-dessus du lot en 1'22"701, plus d'une seconde devant tous ses rivaux. Sainz s'en est rapproché en 1'22"932, tout comme Alonso en 1'23"097. Mick Schumacher occupait une belle quatrième place à huit dixièmes de la référence.

Russell a tenté un véritable pari en fin de séance avec les pneus slicks, mais il est sorti de la piste dès le virage 2 dans son premier tour lancé. Verstappen, lui, a définitivement scellé sa pole position en 1'21"620 puis 1'21"299 : personne d'autre n'a fait mieux que 1'21"944, chrono réalisé par... Alonso, qui s'élancera en première ligne ! Sainz et Lewis Hamilton occuperont la seconde rangée de la grille, devant les Haas, qui ont réalisé un superbe résultat d'ensemble. Ocon, Russell, Ricciardo et Zhou complètent le top 10.

Grand Prix du Canada - Qualifications

Q1

Q2

Q3