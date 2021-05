EL3 - Verstappen prend les devants avant les qualifs

Si Mercedes avait l'avantage lors des deux premières séances d'essais libres à Barcelone, c'est bien Max Verstappen qui était le plus rapide en EL3, comme c'était déjà le cas lors de tous les Grands Prix cette saison. On sait donc que ça n'en fait pas forcément le favori pour la pole position.

Lire aussi : Pourquoi la FIA a serré la vis sur la dernière chicane à Barcelone

Charles Leclerc est le premier à être passé sous la barre des 1'19 lors de cette séance qui a commencé de manière très calme, auteur d'un 1'18"882 mais rapidement battu par Valtteri Bottas en 1'18"423 ; tous deux étaient en tendres. Max Verstappen était toutefois compétitif en mediums, auteur d'un 1'18"630 avant que Hamilton ne prenne les devants en 1'18"304, lui aussi en tendres. C'est également ce composé qu'ont utilisé Carlos Sainz, cinquième, et Antonio Giovinazzi, impressionnant sixième en 1'19"368 à mi-séance. Suivaient Pierre Gasly et Sergio Pérez, en mediums.

Tous les concurrents ont chaussé les tendres dans la dernière demi-heure et ont nettement amélioré leurs chronos, à l'image de Hamilton en 1'18"117, Leclerc en 1'18"308, Sainz en 1'18"410 et Bottas en 1'18"423. Verstappen a toutefois mis tout le monde d'accord avec un temps de 1'17"835.

Derrière le Néerlandais, les Mercedes et les impressionnantes Ferrari, on retrouvait la McLaren de Lando Norris, qui s'est fait remarquer par une excursion dans les graviers après un travers au virage 10, suivi par Pierre Gasly et Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen occupait une remarquable neuvième place pour Alfa Romeo malgré une crevaison, tandis que Sergio Pérez complétait le top 10 avec Red Bull. Top 10 aux portes duquel se trouvent les Alpine, Fernando Alonso étant classé 11e et Esteban Ocon 13e. Toutes les écuries sont à moins de 1,2 seconde du meilleur temps, à l'exception de Haas, dont le déficit est de 2,2 secondes.

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 3