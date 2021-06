EL3 - Verstappen surclasse ses rivaux, Hamilton en difficulté

Retournement de situation au Grand Prix de France : après avoir terminé en tête de toutes les séances disputées sur le circuit Paul Ricard depuis son retour en F1, Mercedes a finalement trouvé plus fort que lui. Max Verstappen a battu les Flèches Noires en EL2 et a répété sa performance en EL3, reléguant Lewis Hamilton à près d'une seconde.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les écuries s'attendaient à ce que la direction de course supprime les vibreurs jaunes ayant endommagé la Red Bull RB16B de Verstappen, néanmoins aucun changement sur le tracé n'était à déplorer au coup d'envoi de la troisième séance d'essais libres, à l'exception du renforcement du contrôle des limites de la piste, qui inclut désormais la sortie du sixième virage.

Aucun pilote n'a daigné prendre la piste lors des dix premières minutes. Finalement, les Haas de Nikita Mazepin et Mick Schumacher ont été les premières à sortir. À l'exception des pilotes Aston Martin, l'ensemble du peloton était chaussé des pneus tendres. La première meilleure marque provisoire a été signée par Fernando Alonso en 1'33"206.

Une fois les écuries de pointe en piste, l'Espagnol a perdu son meilleur temps au profit de Valtteri Bottas : 1'32"346, le tour le plus rapide du week-end. Cependant, le Finlandais n'a pas conservé la tête bien longtemps. Quelques secondes plus tard, Max Verstappen l'a battu pour neuf millièmes de seconde (1'32"337). En raison des températures plus douces, la plupart des pilotes sont parvenus à améliorer leur marque dans une deuxième tentative avec le même set. Verstappen a relégué Bottas à plus de deux dixièmes mais un passage au-delà des limites au sixième virage a causé la suppression de son temps.

Le Néerlandais n'a pas abdiqué et a produit un effort encore meilleur lors de son second relais. Avec un temps impressionnant de 1'31"300. Le Néerlandais a été le seul homme de la séance à tourner sous la barre des 92 secondes. Son adversaire de la matinée, Valtteri Bottas, a accusé un retard de sept dixièmes. Et le constat fut encore pire pour Lewis Hamilton. En retrait, le Champion du monde en titre a endommagé le sommet de son fond plat, et avec un meilleur tour personnel de 1'32"266, il n'était que cinquième du classement, à plus de neuf dixièmes de son rival au championnat.

Carlos Sainz a créé la surprise en s'emparant de la troisième place avec un temps de 1'32"195. Le pilote espagnol a été en mesure de placer sa Ferrari SF21 devant Sergio Pérez, quatrième en 1'32"238, et Hamilton. Le top 10 a été complété par Lando Norris, Fernando Alonso, les tricolores Esteban Ocon et Pierre Gasly, et Daniel Ricciardo.

Grand Prix de France - Essais Libres 3