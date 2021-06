De l'ennui pour Vettel, des points pour Stroll

Nouvelle course, nouvelle arrivée dans les points pour Aston Martin. Comme au Grand Prix de France, les performances de l'écurie britannique n'ont pas été assez bonnes pour placer les deux monoplaces vertes dans le top 10, néanmoins les quatre points inscrits lui permettent de recoller à AlphaTauri au classement général (46 unités contre 44).

Pour Sebastian Vettel, l'intégralité du Grand Prix de Styrie a été passée à naviguer près de la dixième place. Mais le meilleur rythme des Ferrari et le retour de Kimi Räikkönen en fin de parcours l'ont privé des points pour la première fois depuis l'Espagne, au début du mois de mai. Au volant d'une voiture pas assez compétitive pour dépasser ou se défendre, Vettel a connu un dimanche peu palpitant. "C'était assez ennuyeux aujourd'hui parce que j'étais coincé dans le trafic pendant la majorité de la course et je n'étais pas assez rapide", a-t-il admis.

Le Grand Prix de Vettel a pris du plomb dans l'aile dès les qualifications, puisque l'Allemand a été éliminé en Q2 en signant le quatorzième temps de la séance. Bien aidé par le contact entre Charles Leclerc et Pierre Gasly au départ, le quadruple Champion du monde a gagné deux positions "gratuites" dans le premier tour mais s'est retrouvé à la queue d'un petit train où dépasser relevait de l'impossible car tous les pilotes bénéficiaient des effets de l'aspiration et du DRS.

"Évidemment, nous avions besoin de partir un peu plus devant, ça aurait pu changer la course", a continué Vettel. "De notre côté, nous étions coincés dans le train. Nous étions l'une des premières voitures à rentrer au stand et nous n'avions pas assez de vie dans les pneus pour faire la différence à la fin. Donc, ce n'était pas génial et ça ne peut que s'améliorer la semaine prochaine."

Lance Stroll a récolté quatre points pour Aston Martin en passant la ligne d'arrivée en huitième position. Du premier au dernier tour, le Canadien a été mis sous pression par Fernando Alonso mais a parfaitement résisté. Carlos Sainz et Charles Leclerc, sur une stratégie différente, ont été les seuls pilotes en mesure de le dépasser sur la piste.

À l'arrivée, le pilote Aston Martin était donc amplement satisfait de sa performance. "Je pense que nous avons obtenu presque tout ce que nous voulions. Le premier tour a été bon, on a dépassé Fernando et ça nous a permis de faire une bonne course. Mais les Ferrari étaient très rapides aujourd'hui. C'est étrange, elles avaient beaucoup plus de rythme [qu'en qualifications]."

Propos recueillis par Adam Cooper