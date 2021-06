Gasly frustré après une course qui n'a pas duré "plus d'un virage"

Solide en qualifications sur le Red Bull Ring samedi, Pierre Gasly s'élançait depuis une sixième position prometteuse pour le Grand Prix de Styrie. Malheureusement pour le Français, l'épreuve a tourné court ce dimanche après un premier tour qui s'est très mal passé pour lui.

Deux contacts successifs avec Charles Leclerc, au premier virage puis dans la deuxième ligne droite, auront eu raison des espoirs du Français, qui a ensuite crevé à l'arrière gauche puis ramené définitivement au stand une AlphaTauri meurtrie. Pour la première fois depuis le Grand Prix de Bahreïn, en ouverture du championnat, il n'inscrira donc pas le moindre point ce week-end.

"C'est sûr que c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir faire la course", déplore Gasly au micro de Canal+. "On a fait un super week-end jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été simple, on n'a pas fait la FP2, on arrive à se qualifier et je pense qu'en regardant ce qui se passe aujourd'hui, à part Norris, derrière Norris il y avait la place au moins de se bagarrer pour des gros points. Malheureusement on n'aura même pas fait plus d'un virage."

Les commissaires n'ont pas ouvert d'enquête sur les incidents de ce premier tour, et Gasly ne veut pas s'attarder sur la recherche d'un fautif. S'il a revu une partie des images et se fera son opinion plus tard avec d'autres ralentis, il ne tient pas à l'exprimer.

"Honnêtement, ça ne changera pas ce qui s'est passé", explique-t-il. "Je n'ai pas revu encore toutes les images mais en tout cas on n'a pas fait la course et ça c'est sûr que c'est vraiment extrêmement dommage."

La principale préoccupation du Français est de rebondir dès la semaine prochaine, toujours à Spielberg, afin de gommer cet incident de parcours qui vient mettre fin à une présence régulière de six Grands Prix consécutifs dans le top 10.

"On sait très bien à quel point c'est important de marquer à toutes les courses", insiste Gasly. "La performance est présente et voilà, aujourd'hui je pense qu'on a fait tout ce qu'on devait faire jusqu'à la course. Il faudra retenir le positif et essayer d'améliorer encore les choses pour le week-end prochain, essayer d'aller chercher des points et faire du mieux possible."