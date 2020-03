Les teams britanniques s'unissent pour la fabrication de respirateurs

Les sept structures que sont Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Haas et Williams et leurs "branches technologiques", ont répondu à l'appel du gouvernement britannique afin d'aider la production d'équipement médical nécessaire en urgence. Cela comprend notamment la fabrication de respirateurs, ou de pièces de respirateurs, qui sont cruciaux pour soigner les gens qui souffrent de détresse respiratoire en raison du COVID-19.

La coopération entre les équipes avait déjà été annoncée vendredi dernier, et le communiqué de la Formule 1 publié ce vendredi soir explique qu'en une semaine, le collectif a fait "des progrès significatifs en définissant et coordonnant sa réponse à l'appel du gouvernement britannique". La F1 a annoncé que le "Project Pitlane" allait travailler pour fournir de l'assistance dans trois domaines clés de la réponse industrielle à la pandémie.

"Ces axes de travail varient dans leur portée, allant de la rétro-ingénierie des dispositifs médicaux existants, à l'aide dans la mise à l'échelle de la production des modèles de respirateurs existants dans le cadre du consortium VentilatorChallengeUK, en passant par la conception rapide et la fabrication de prototypes d'un nouveau dispositif en vue de sa certification et de sa production ultérieure", peut-on lire dans le communiqué F1.

"Dans chaque cas, le Project Pitlane mettra en commun les ressources et les capacités de ses équipes membres pour obtenir le meilleur résultat, en se concentrant sur les compétences essentielles de l'industrie de la F1 : conception rapide, fabrication de prototypes, essais et assemblage qualifié. La capacité unique de la F1 à répondre rapidement aux défis techniques et technologiques permet au groupe d'apporter une valeur ajoutée à la réponse de l'industrie de l'ingénierie au sens large."

"Le Project Pitlane va maintenant se concentrer sur la coordination et la réponse aux défis clairs qui ont été fixés. Les sept équipes restent prêtes à apporter leur soutien dans d'autres domaines nécessitant des réponses technologiques rapides et innovantes aux défis uniques posés par la pandémie de COVID-19."

La Formule 1 semble également travailler dans le cadre du Project Pitlane, avec l'implication de Pat Symonds et de l'équipe technique dans ce processus.

