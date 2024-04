Verstappen "pas aussi à l'aise" que lors des précédents Grands Prix

Les Essais Libres 2 du Grand Prix du Japon ayant été perturbés par la pluie, les équipes ont passé la majeure partie des EL3 à se concentrer sur la récolte de données des relais longs plutôt que sur les habituelles simulations de qualifications.

En moyenne, Max Verstappen a devancé son coéquipier Sergio Pérez de 0"122 mais, sur une distance similaire, les deux pilotes Red Bull ont été battus par la Ferrari de Charles Leclerc avec un avantage moyen de 0"482 seconde sur les pneus mediums, qui devraient être le composé clé pour la course.

En fin de compte, Verstappen a signé la pole position et Pérez a complété la première ligne tandis que Leclerc n'a pu faire mieux que huitième, quatre places derrière Carlos Sainz dans l'autre SF-23.

Interrogé par Motorsport.com sur l'écart de performance entre les deux équipes et l'avantage pris par Red Bull en qualifications au cours des dernières épreuves, Max Verstappen a répondu : "Je ne peux pas regarder dans le garage Ferrari [et dire] pourquoi c'est le cas. Mais il est assez évident que, sur une longue distance, ils semblent assez compétitifs. Donc nous verrons demain pourquoi c'est le cas ou si c'est vraiment le cas."

Mais la pole position décrochée ne rassure pas complètement Verstappen pour la course. "De notre côté, j'ai quelques pistes sur ce que nous devons faire pour rendre la journée de demain meilleure et c'est ce que nous avons déjà changé [sur les réglages de la voiture] après les EL3", a-t-il ajouté. "J'espère que ce sera mieux demain. Notre rythme de course n'est pas trop mauvais mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti lors de certaines courses cette année et l'année dernière. [Je ne suis] pas aussi à l'aise, disons-le comme ça. Mais j'espère qu'avec les changements que nous avons apportés, ce sera mieux."

Max Verstappen dans le parc fermé à l'issue des qualifications. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen a également estimé qu'il n'était "tout simplement pas très content de [lui]" et de sa simulation de course effectuée en EL3, le Néerlandais s'étant plaint de sous-virage. "Donc, naturellement, tous les autres ont l'air un peu meilleur", a-t-il conclu.

Selon Verstappen, ses difficultés rencontrées en EL3 laissent "un point d'interrogation" pour la course. "Surtout [concernant] Ferrari, ils ont l'air très à l'aise. Peut-être qu'ils n'étaient pas très rapides sur un tour [en qualifications] mais ils étaient absolument rapides sur les longues distances", a-t-il ajouté.

Mais Sainz réfute ces commentaires. Le pilote espagnol a ainsi estimé que les temps observés en essais étaient notamment faussés par les quantités d'essence embarquées et les différents réglages des moteurs.

"Je pense que nous [étions] probablement un peu plus légers", a expliqué Sainz. "[Les Red Bull] roulent toujours très lentement le vendredi, on a toujours l'impression qu'on va les battre le dimanche, et puis ils nous collent 20 secondes. Ils sont toujours très rapides le dimanche et je pense qu'ils en gardent un peu sous le pied dans les [simulations de] longs relais parce qu'ils savent que c'est leur force. Peut-être que nous sommes un peu plus proches [par rapport à 2023] mais c'est encore... ce n'est pas comme si nous allions trouver une demi-seconde en rythme demain."

Avec Ronald Vording et Jonathan Noble