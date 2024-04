Alonso surpris de sa 5e place : "C'est un peu inattendu"

Depuis ses débuts au sein d'Aston Martin, Fernando Alonso est l'homme fort de l'écurie britannique. Alors que son coéquipier Lance Stroll est passé complètement à côté de ses qualifications (16e), c'est à la 5e position que nous retrouverons le double Champion du monde espagnol sur la grille de départ.

Pourtant, le pilote de 42 ans ne s'attendait pas à être aussi performant ce samedi. Il pointe à 5 dixièmes (+0"489) de Max Verstappen, auteur de la pole position, et seulement 4 petits millièmes le séparent de Carlos Sainz devant lui.

"C'est un peu inattendu d'être aussi compétitif pour être honnête, déclare le pilote Aston Martin. "On est juste à quelques centièmes de Sainz et Leclerc, Piastri et Mercedes sont derrière nous. Nous étions ici il y a six mois, à 1,5 seconde de la pole position. Maintenant, nous sommes à quatre dixièmes. Nous avançons donc dans la bonne direction."

Ce week-end, l'écurie basée à Silverstone a apporté des évolutions sur sa monoplace, notamment des modifications de ses pontons, inspirés de la Red Bull, afin d'améliorer la gestion des pneus de l'AMR24. Fernando Alonso, qui disposait de l'ancien package pour la journée du vendredi, a pu tester le nouveau ce samedi lors de la troisième séance d'essais libres et la séance de qualifications. Selon l'Espagnol, les évolutions ont joué un rôle dans sa performance du jour. Cependant, il reste à voir si elles lui permettront de jouer aux avant-postes lors du Grand Prix.

"Je pense que oui ! Je pense qu'il est comme toujours difficile de savoir avec certitude. Je pense que l'équipe est en train de tout analyser. Hier, j'avais l'ancien package, aujourd'hui le nouveau. Je pense que ce soir, nous aurons toutes les données pour confirmer cela, et pour quantifier l'amélioration, mais oui, tout s'est bien passé en qualifications."

"J'ai tendance à être conservateur dans mes suppositions et mes prédictions. Si je regarde les trois premières courses, je constate que nous sommes très forts le samedi, mais que nous ne le sommes pas autant le dimanche, et que nous ne sommes peut-être pas en mesure de nous classer parmi les cinq premiers. Donc si je me fais dépasser par Oscar et les deux Mercedes ou quelque chose comme ça, je pense ou je vais penser que c'est normal, et nous allons retomber dans notre position. Voyons donc ce que nous pouvons faire. Je suis très ouvert à tout ce que la course nous apportera. Je suis extrêmement fier et heureux du travail accompli aujourd'hui, et demain est un autre jour."

Fernando Alonso a également évoqué les écarts au sein de la grille. Selon l'Espagnol, ils sont de plus en plus serrés lors des qualifications. Cependant, le véritable rythme des monoplaces est révélé le dimanche, où il y a encore un important fossé entre les deux moitiés de la grille.

"Oui, je pense qu'en qualifications, c'est vrai que cette année, tout est très proche. Nous avons même vu Nico [Hulkenberg] et Valtteri [Bottas] aujourd'hui, vous savez, ils sont à trois dixièmes ou quelque chose comme ça, ce qui est incroyable. Et puis en course, vous voyez le vrai visage des voitures. Nous sommes très compétitifs le samedi, mais moins le dimanche. Je pense donc que notre véritable rythme est celui du dimanche. Le samedi, je pense qu'à cause de l'adhérence des pneus, à cause de tout, on peut peut-être masquer certains problèmes. C'est donc très serré. Ce sera intéressant à Monaco, et sur d'autres circuits où les qualifications sont primordiales et où nous aurons des surprises."

Propos recueillis par Jonathan Noble