Sainz 4e et content à Suzuka, où "la Ferrari n'est pas la plus rapide"

Les faibles écarts observés entre les équipes lors des qualifications du Grand Prix du Japon, samedi, ont à la fois de quoi provoquer une certaine frustration pour les protagonistes ayant le sentiment d’être passés près d'une position plus élevée sur la grille, devant le constat d'à quel point une marge infime peut amener à un dimanche bien plus compliqué. D'autres, par opposition, accueilleront avec soulagement l'optimisation de leurs performances en ce samedi après-midi, à Suzuka.

C'est précisément le résumé qui pourrait être fait de la séance de qualifications d'un Carlos Sainz qualifié quatrième sur la grille, derrière les deux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez qui monopolisent la première ligne, et la McLaren de Lando Norris, qui s'annonce comme une coriace opposition en course, dimanche.

Avec son chrono rendant 0"485 au temps de la pole, Sainz ne peut finalement que s'estimer heureux de ne pas avoir subi la loi de ses proches poursuivants, à commencer par celle de Fernando Alonso, qui ne lui a rendu que 0"004, ou encore Piastri, Hamilton et Leclerc, tous trois dans le même dixième que le duo espagnol !

"Nous avons vu que nous n'avions pas le rythme de la première journée et nous avons pensé que ce serait un week-end plus difficile, mais nous avons fait un bon pas en avant en qualifications", souffle Sainz au sortir de sa Ferrari. "C'est juste que Lando [Norris], avec deux dixièmes d'avance en P3, c'était... c'est trop à Suzuka !"

"Normalement, ici les écarts sont très, très serrés et oui, deux dixièmes, c'était trop", poursuit celui qui est ainsi soulagé de voir la McLaren finalement plus proche. "J'ai fait de très bons tours lors de ces qualifications. Je suis content de ma performance. C'est juste que c'est toujours un circuit où la Ferrari n'est pas la voiture la plus rapide. Et nous savons pourquoi. Cela viendra."

Sainz regrette un ressenti toujours imparfait dans le cockpit de son auto, avec une pédale d'accélérateur ne lui offrant pas la sensation optimale. "J'ai dû piloter pendant la séance avec un problème. Il faut arrêter d'y penser, c'était juste une pédale molle, il n'y avait aucun risque. C'était juste une sensation bizarre."

En bataille avec McLaren sur le rythme de course

Derrière les Red Bull qui semblent disposer d'un avantage de performance ce week-end au Japon, Sainz espère pouvoir dans un premier temps se débarrasser de la McLaren de Norris en course.

"Nous avons eu un meilleur rythme de course [que McLaren] ce week-end, mais je ne sais pas si ce sera bon ou mauvais", estime-t-il sur la base de ses observations des essais libres. "J'espère que nous pourrons nous battre avec eux en course, parce qu'en qualifications, c'était impossible."

"En course, ce serait bien d'avoir une lutte pour le podium entre Lando et moi, Fernando, les Mercedes derrière. Je pense que ce sera une bataille intéressante pour le podium. Je pense que les Red Bull sont malheureusement dans une autre catégorie : sur des tarmacs plus rugueux, à moyenne vitesse, ils sont simplement devant en matière d'appui et... vous pouvez le voir par le temps au tour."