Les évolutions Mercedes, pas encore ce dont Hamilton "avait rêvé"

N'ayant signé qu'un podium lors des cinq premiers Grands Prix de la saison, Mercedes a apporté des évolutions majeures au Grand Prix de Monaco, celles-ci étaient initialement prévues pour Imola avant que ce rendez-vous ne soit annulé en raison des inondations en Émilie-Romagne. Lewis Hamilton et George Russell se sont qualifiés sixième et huitième en Principauté, avant de se classer quatrième et cinquième en course.

En d'autres termes, la performance n'est toujours pas au niveau des attentes de la marque à l'étoile. Cette dernière n'a pourtant pas lésiné sur les moyens avec des évolutions au niveau des suspensions avant, du plancher, des pontons, de l'aileron arrière, de l'ailette des freins arrière et de la carrosserie en général.

Lire aussi : Mercedes F1 explique les six évolutions de la W14

Lewis Hamilton reconnaît être un poil déçu du manque d'efficacité de ces nouvelles pièces. "Ce n'est pas le pas en avant que nous espérions", indique le Britannique, bien que ce ne soit qu'une première étape dans le programme d'évolutions de Mercedes. "Le véritable pas en avant que nous espérons, c'est l'écart d'une seconde [avec Red Bull] en rythme de course, par exemple. Nous ne l'avons pas comblé avec ces évolutions, mais elles représentent un pas dans la bonne direction."

"Ce que j'ai senti le week-end dernier, c'est que je me sentais un peu plus confiant dans la voiture, je pouvais mieux m'engager dans le virage. J'espère que ce sera pareil [à Barcelone], voire mieux. Il y a beaucoup de virages moyens et rapides. J'espère que le rythme de la voiture sera plus fluide. Peut-être que nous pourrons suivre [les autres voitures] de plus près."

"Beaucoup de travail a été consacré à ça, et nous espérons que cela va nous mettre sur la bonne voie – nous changeons de voie, et nous en voulons une qui nous mène à cette seconde."

Lewis Hamilton (Mercedes)

L'impact des évolutions semble être faible pour l'instant, mais Hamilton se console en constatant malgré tout une progression. "Quand on prend le départ d'une course, tant que l'on tient son rang ou que l'on remonte, cela semble être une journée correcte. On ne veut jamais reculer. Alors quand on apporte des évolutions, naturellement, on devrait progresser ; le fait est que c'est une amélioration, ce n'est simplement pas l'amélioration dont nous avions rêvé."

"Mais il ne faut pas brûler les étapes. Je ne ressens aucune négativité vis-à-vis de [ces nouvelles pièces]. Je suis reconnaissant que nous les ayons, en partie car je comprends combien de travail a été consacré à leur fabrication. Tout le monde travaille absolument d'arrache-pied avec une grande motivation pour mener la voiture dans la bonne direction."

En ce qui concerne le Grand Prix d'Espagne de ce week-end, Hamilton ne sait pas à quelle hiérarchie s'attendre vis-à-vis d'Aston Martin et de Ferrari, alors que la Scuderia apporte notamment de nouveaux pontons inspirés par Red Bull.

Lire aussi : Ferrari a des pontons inspirés de Red Bull en Espagne

"Je sais que tous deux ont des évolutions ici ce week-end – c'est ce que j'ai entendu. Alors on verra [vendredi] à quel point ces évolutions sont bonnes. Et juste en regardant les chiffres de ces évolutions [sur la W14], avant qu'ils aient les leurs, peut-être que ça nous mettrait assez près d'eux. Mais on verra s'ils font un grand pas ou un petit pas en avant ce week-end. Je garde espoir que nous puissions les concurrencer ce week-end. Mais c'est beaucoup demander", conclut l'Anglais.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas