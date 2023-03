Les évolutions techniques F1 à Bahreïn

Charger le lecteur audio

Détails techniques de l'Alfa Romeo C43.

Alfa Romeo est la première équipe à appliquer une solution qui a été inaugurée par Mercedes en 2022. L'écurie suisse cherche à affiner les structures de flux à l'avant de la voiture, pour améliorer les performances en aval.

Mercedes avait introduit sa solution de pincement du châssis au niveau de l'attache des bras de suspension dans le cadre d'un package d'évolutions apporté au Grand Prix de Grande-Bretagne. Cet ensemble de pièces a permis d'atténuer certains des effets néfastes du marsouinage dont elle a souffert au cours de la première moitié de la saison, mais a également aidé l'équipe à libérer une partie du potentiel de la W13.

Le pincement du châssis a été conservé sur la W14 et optimisé autour des modifications apportées à la suspension pour 2023. Alfa a effectué ses essais de pré-saison sans ce dispositif, il a été ajouté pour le week-end de course.

Mercedes W13 suspension detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14 side pod Photo by: Giorgio Piola

Les triangles, les bras de direction et les tirants ou poussoirs utilisés sont tous déjà montés de manière à favoriser les meilleurs modèles d'écoulement possibles, de nombreux ingénieurs les orientant de manière à améliorer le passage de l'air vers le plancher et les pontons.

Ce pincement de la carrosserie est utilisé en plus des carénages que toutes les équipes emploient (voir Mercedes ci-dessus) pour améliorer l'efficacité aérodynamique des éléments de suspension, en réduisant certaines des pertes accumulées le long du châssis et en amplifiant l'effet downwash (l'abaissement du flux vers le sol).

Détails de l'Alfa Romeo C43.

Les autres détails intéressants sur l'Alfa Romeo dans cette région comprennent la position du bras inférieur du triangle arrière, qui (comme chez Ferrari) trouve sa place dans une section bombée du châssis.

Parallèlement, la "bavette" (ou bib wing), un élément que nous avons vu de nombreuses équipes adopter au cours de l'année 2022, après son introduction par Aston Martin, est apparemment montée beaucoup plus haut sur la C43.

Alpine A523 rear wing Photo by: Giorgio Piola Alpine A523 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Une caractéristique intéressante de l'Alpine A523 que nous avons notée lors des essais de pré-saison, mais dont nous n'avions pas une bonne image, est la sculpture de la section inférieure de la plaque d'extrémité de l'aileron arrière.

La réglementation pour cette région de la plaque d'extrémité semblait interdire les différents types d'éléments aérodynamiques qui ornaient cette section. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution aussi efficace que les stries que les équipes avaient l'habitude de placer à cet endroit, la ligne de découpe qu'Alpine a incorporée à l'extrémité de l'aileron est une caractéristique intéressante qui permettra certainement d'améliorer les performances par rapport à une alternative aux contours réguliers.

Aileron arrière de l'Alpine A523.

Pour ce qui est de l'aileron arrière de l'A523, Alpine a opté ce week-end pour l'option la plus faible en termes d'appui, par rapport à celle qui a été testée lors des essais de pré-saison. Les deux options qui ont été utilisées présentent un plan principal en forme de cuillère, mais cette variante a une section centrale plus étroite et une transition plus raide vers une section extérieure beaucoup moins profonde.

Détails de la Mercedes W14.

En regardant l'arrière de la Mercedes, on se fait une idée de la largeur de l'étagère du capot moteur de la W14, mais aussi de la profondeur de la gouttière. Il y a notamment deux d'ouïes à l'intérieur de la rigole, qui servent à rejeter la chaleur de l'unité de puissance.

Les panneaux dans lesquels ces ouïes sont logées sont également amovibles, ce qui signifie qu'ils peuvent être entièrement fermés ou que des ouvertures supplémentaires peuvent être ajoutées afin de répondre aux diverses exigences auxquelles ils seront confrontés cette saison.

Il est également intéressant de noter que la section d'épaule courbée à l'extérieur de la gouttière est creuse, ce qui signifie que la carrosserie pourrait être beaucoup plus serrée à cet endroit, mais l'équipe a choisi cette voie en raison des gains aérodynamiques qu'elle permet.