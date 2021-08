Formule 1, MotoGP et WRC restent sur Canal+

À l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, le groupe Canal+ a annoncé deux prolongations qui intéresseront tout particulièrement les passionnés de sports mécaniques. Pour encore plusieurs années, la chaîne cryptée demeurera le diffuseur officiel et exclusif à la télévision en France de la Formule 1 ainsi que du MotoGP.

Concernant la F1, le groupe audiovisuel a réussi à prolonger de deux ans le contrat qui était déjà existant jusqu'en 2022. Ainsi, la catégorie reine du sport automobile sera diffusée sur les antennes de Canal+ au moins jusqu'au terme de la saison 2024, alors que la première acquisition des droits TV du championnat remonte maintenant à la saison 2013.

"La Formule 1 n’en finit plus de conquérir les cœurs", assure Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et programmes du groupe Canal+. "Les téléspectateurs sont sans cesse plus nombreux à vibrer aux commentaires de Julien Fébreau, Jacques Villeneuve ou Romain Grosjean."

En matière de longévité, Canal+ frappe encore plus fort avec le MotoGP. Non seulement la chaîne annonce avoir prolongé son accord de diffusion de la discipline, mais surtout elle a obtenu un accord à très long terme, qui lui assure l'obtention des droits télévisuels jusqu'à la fin de la saison 2029 ! Le MotoGP est arrivé sur Canal+ en 2019 et c'est donc actuellement la troisième saison retransmise sur ses antennes.

Enfin, Canal+ annonce une troisième prolongation concernant elle aussi un Championnat du monde, celui des Rallyes. La chaîne en restera le diffuseur officiel et proposera toutes les épreuves du WRC jusqu'en 2030.