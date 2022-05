La F1 ne remplacera pas le GP de Russie au calendrier 2022

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix de Russie devait initialement se tenir du 23 au 25 septembre prochains, mais a été annulé (tout comme le contrat liant la discipline et son promoteur) en raison de l'invasion par la Russie de l'Ukraine débutée au mois de février. La Formule 1 avait alors immédiatement cherché à remplacer la course afin de maintenir le nombre de 23 GP que comptait le calendrier.

Un premier candidat potentiel avait émergé avec le Qatar. Le pays, qui avait dans la foulée de l'annonce de la signature d'un contrat de dix ans avec la F1 l'an passé renoncé à tenir une épreuve de F1 en 2022 en raison des préparatifs de la Coupe du monde de football, estimait finalement qu'une date en septembre n'interférerait pas trop avec ces préparatifs. Toutefois, des inquiétudes liées à la chaleur, notamment pour le public présent à Doha, ont eu raison de ce projet.

Pendant le week-end du GP d'Australie, une seconde option s'est présentée sous la forme d'une deuxième épreuve à Singapour, en journée, qui aurait précédé le désormais traditionnel Grand Prix nocturne. D'autres possibilités ont été évoquées, en Europe cette fois, Hockenheim se proposant notamment ; toutefois, pour des raisons logistiques, il n'était pas possible de mettre cela en place tout en espérant courir à Singapour peu après.

Contrairement à 2020 voire 2021, où certaines épreuves avaient pu bénéficier d'un rabais pour organiser une course et venir garnir à moindre frais un calendrier encore largement impacté par la pandémie de COVID-19, la F1 n'a cette fois pas fermé les yeux sur l'aspect financier. D'autant plus dans la situation économique mondiale marquée par une forte inflation et une hausse importante des prix du fret, dont souffrent particulièrement les équipes.

Au final, aucune option envisagée n'a pu convenir dans ces circonstances, et la Formule 1 a donc décidé de ne pas remplacer la course russe. Le calendrier comptera ainsi normalement 22 courses, égalant le nombre record de 2021. Une nouvelle qui devrait réjouir les écuries, qui font face à toutes sortes de difficultés, dont celle du respect du plafond budgétaire, même si ce dernier va passer de 142,4 M€ à 141,2 M€ en raison de cette course en moins.