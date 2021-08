La F1 dévoile une récompense pour les dépassements

Un nouveau prix va faire son apparition en F1. L'Overtake Award, sponsorisé par la compagnie de cryptomonnaie Crypto.com (déjà liée aux Qualifications Sprint), récompensera l'auteur du plus grand nombre de dépassements au terme de la saison. Il vise à "célébrer la bravoure des pilotes qui font preuve d'audace dans leur quête de succès".

En sus, la F1 note que "de nouveaux habillages seront introduits lors des diffusions TV en direct pendant chaque course, pour signaler les possibilités de dépassement et les manœuvres potentielles, et pour aider les fans à suivre les progrès des pilotes dans la course au Crypto.com Overtake Award, [en indiquant] le nombre de dépassements effectués tout au long de la campagne".

De fait, ce prix sera vraisemblablement plutôt destiné à un pilote de milieu ou de bas de tableau, qui a mécaniquement beaucoup plus d'opportunités de dépasser des monoplaces sur la piste que les pilotes qui sont aux avant-postes. Actuellement, Sebastian Vettel semble être le leader d'un tel classement après les 11 premiers Grands Prix de la saison.

La Formule 1, dans la lignée du travail effectué depuis l'arrivée à sa tête de Liberty Media, poursuit ainsi sa recherche de manières de mettre en avant ses sponsors clés, ce prix récompensant les dépassements rejoignant par exemple le prix du meilleur tour en course qui est sponsorisé par DHL ou la pole position sponsorisée par Pirelli.

Cela permet aussi de mettre en avant la marque Crypto.com sur un éventail plus importants de courses et pas uniquement sur celles en "format sprint".

Ben Pincus, directeur des partenariats commerciaux de la F1, a déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Crypto.com en introduisant l'Overtake Award qui intégrera la marque en F1 tout au long de la saison, en plus du sponsoring titre des épreuves Sprint." Le Crypto.com Overtake Award nous donne l'occasion de célébrer l'instinct des pilotes, qui savent prendre des décisions audacieuses et stratégiques, ce qui reflète les qualités requises dans le domaine des cryptomonnaies."

Steve Kalifowitz, directeur du marketing de Crypto.com, a ajouté : "Nous sommes extrêmement fiers d'introduire un prix inédit en Formule 1. Nous nous efforçons de créer des partenariats qui offrent des opportunités gagnant-gagnant et je ne peux pas imaginer une opportunité plus parfaite que le Crypto.com Overtake Award."

"Ce prix permet à nos valeurs de briller en célébrant les moments où les pilotes font preuve de la bravoure nécessaire pour aller de l'avant. Cette saison a déjà vu des dépassements incroyables, et je suis impatient de voir qui sera le champion de cette année."