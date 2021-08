Ricciardo s'apprête à rejoindre le club des 200

S'il prend bien le départ de la course du Grand Prix de Belgique ce dimanche (on ne sait jamais), Daniel Ricciardo deviendra le 20e pilote de l'Histoire de la Formule 1 à disputer 200 courses. L'Australien ne sera pas la premier sur la grille dans ce cas puisque cinq pilotes en activité ont atteint et dépassé cette marque : les quadragénaires Kimi Räikkönen et Fernando Alonso sont même au-delà des 300 ; Lewis Hamilton et Sebastian Vettel n'ont débuté leur carrière qu'à quelques GP d'écart en 2007 et approchent déjà des 280 départs ; Sergio Pérez est le dernier membre actuel de ce groupe, le Mexicain ayant atteint cette barre au GP d'Autriche.

Les pilotes de F1 avec au moins 200 départs en Grand Prix

Pilote Années de présence Départs en F1 Kimi Räikkönen 2001-2009 / 2012-? 341 Rubens Barrichello 1993-2011 323 Fernando Alonso 2001 / 2003-2018 / 2021-? 323 Michael Schumacher 1991-2006 / 2010-2012 307 Jenson Button 2000-2017 306 Lewis Hamilton 2007-? 277 Felipe Massa 2002 / 2004-2017 269 Sebastian Vettel 2007-? 268 Riccardo Patrese 1977-1993 256 Jarno Trulli 1997-2011 252 David Coulthard 1994-2008 246 Giancarlo Fisichella 1996-2009 229 Mark Webber 2002-2013 215 Gerhard Berger 1984-1997 210 Andrea de Cesaris 1980-1994 208 Nico Rosberg 2006-2016 206 Nelson Piquet 1978-1991 204 Sergio Pérez 2011-? 202 Jean Alesi 1989-2001 201

"C'est aussi un week-end spécial pour moi, car je me prépare à m'aligner pour mon 200e Grand Prix", a déclaré Ricciardo en préambule de ce GP de Belgique. "Si vous m'aviez dit à Silverstone en 2011, quand j'ai fait mes débuts, que j'allais atteindre les 200 Grands Prix, j'aurais certainement été très enthousiaste. C'est une étape vraiment cool à franchir et j'en suis fier. Je ferai tout ce que je peux pour faire de ce week-end un moment inoubliable."

Un moment inoubliable, plusieurs pilotes en ont récemment connu à l'occasion de leur 200e départ, puisque entre 2011 et 2018, Jenson Button, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ont remporté cette course symbolique. Ils sont les seuls dans ce cas, le résultat le plus fréquent statistiquement étant... un abandon.

Il faut signaler que la 200e de Michael Schumacher, en 2004, qui s'est soldée par un abandon après un accrochage avec Juan Pablo Montoya sous Safety Car, fut la seule des 13 premières courses de cette saison-là qui ne fut pas remportée par le Baron Rouge, alors en route pour son septième et dernier titre mondial.

Les résultats des 200e Grands Prix

Pilote Grand Prix Résultat final Sergio Pérez Autriche 2021 6e Sebastian Vettel Bahreïn 2018 Victoire Lewis Hamilton Belgique 2017 Victoire Nico Rosberg Singapour 2016 Victoire Felipe Massa Gde-Bretagne 2014 Abandon Kimi Räikkönen Canada 2014 10e Mark Webber Bahreïn 2013 7e Fernando Alonso Chine 2013 Victoire Jenson Button Hongrie 2011 Victoire Jarno Trulli Australie 2009 3e Giancarlo Fisichella Monaco 2008 Abandon David Coulthard Monaco 2006 3e Rubens Barrichello Saint-Marin 2005 Abandon Michael Schumacher Monaco 2004 Abandon Jean Alesi États-Unis 2001 7e Gerhard Berger Saint-Marin 1997 Abandon Andrea de Cesaris Canada 1994 Abandon Nelson Piquet Italie 1991 6e Riccardo Patrese Gde-Bretagne 1990 Abandon