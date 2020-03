Ferrari se consacrera vite à 2021 si ses performances déçoivent

Ferrari a reconnu être en retard sur ses rivaux après les essais hivernaux, et annonce devoir travailler sur la performance moteur et le package aéro pour s'en rapprocher. Cet effort pour revenir sur la concurrence se fait dans un contexte où les teams doivent équilibrer prudemment leurs ressources entre la saison à venir et 2021, qui marquera un tournant réglementaire. Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, explique que la Scuderia reste pour le moment concentrée sur son retard actuel, mais n'exclut pas de réduire rapidement le développement de la SF1000 si la situation n'est pas bonne après les premières courses.

"À quel point le travail pour progresser en 2020 affectera le [projet] 2021 ? C'est une question à soulever", avoue l'Italien. "Je pense que c'est un compromis que nous devons trouver. Nous sommes encore très tôt dans la saison, et l'on ne peut pas la compromettre entièrement. Donc en début d'année, nous continuons à travailler autant que possible sur 2020, car c'est le moment pour nous de comprendre la voiture et ses faiblesses. Et nous espérons que ce sont des choses que nous pourrons régler aussi vite que possible."

"Si je vois que l'écart est trop important après quelques courses, peut-être que ce sera quelque chose que je prendrai en compte. Mais c'est encore tôt actuellement, il n'y a eu que quelques jours de tests. Je pense qu'il y a des choses que nous pouvons régler sur la voiture, et j'espère assez vite. Actuellement, nous gardons notre plan tel qu'il est prévu pour 2020/2021."

De son côté, Mercedes juge qu'il ne faudra pas tarder à se concentrer sur 2021, quelle que soit la physionomie de la saison à venir, sans quoi il sera facile de reculer dans la hiérarchie. "Il y a un énorme changement de règlement pour 2021, et il sera crucial d'équilibrer l'allocation des ressources pour préparer la voiture de 2021", a déclaré Toto Wolff. "La courbe de progrès et de développement est plus raide en début [de saison]. Si vous faites fausse route et que vous avez des mois de retard, il peut vous manquer une demi-seconde. C'est un défi que nous avons relevé dans le passé au travers de deux changements réglementaires, et nous aimons cela."