Ferrari préoccupé par la fiabilité de son unité de puissance

Le week-end dernier lors du GP d'Espagne, Charles Leclerc a dû abandonner alors qu'il menait confortablement l'épreuve, victime d'un problème de turbo et de MGU-H sur son moteur Ferrari. En EL1, à Monaco, moins d'une semaine plus tard, la Haas de Mick Schumacher ainsi que l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas, toutes deux équipées d'une unité de puissance de Maranello, ont connu un souci de MGU-K et ont également dû changer de boîtes de vitesses.

Alors que des difficultés ont déjà été notées auparavant cette saison dans ce compartiment chez ses clients, la dynamique n'est pas de nature à donner confiance au constructeur italien. Sans entrer dans les détails, Mattia Binotto a admis que le sujet préoccupait son écurie, même s'il rappelle que chez les rivaux de Red Bull, la fiabilité a déjà coûté bien plus cher.

"La fiabilité est toujours une préoccupation", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur ces problèmes par Motorsport.com. "Quand quelque chose se produit, ce n'est jamais génial. Cela nous inquiète, on regarde ce qui s'est passé, et parfois on a des explications directes. Et cela peut être causé par des accidents externes, cela peut être causé par des circonstances exceptionnelles. Mais d'autres peuvent être source d'inquiétude et de préoccupation."

L'abandon de Charles Leclerc au GP d'Espagne

"La fiabilité a été un facteur clé jusqu'à présent dans le championnat, parce que nous avons connu un problème en Espagne, et Red Bull aussi [à Bahreïn et en Australie, ndlr], ils ont eu trois abandons. Nous en avons connu un, nos équipes clientes en ont eu aussi. Donc c'est un défi, comme pour la performance, la fiabilité est clairement un gros challenge. Et la fiabilité, quand vous avez des problèmes, il n'est jamais évident de les résoudre en peu de temps. Tout comme en matière de performance."

"Donc oui, c'est une préoccupation, mais cela ne signifie pas que nous sommes trop inquiets, j'espère que Christian [Horner, le directeur de Red Bull] l'est plus que moi ! Mais nous allons faire de notre mieux à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la saison. Et j'espère que tout se passera bien et que tout sera clair."

Binotto n'a en tout cas pas voulu en dire plus sur le problème de Leclerc à Barcelone. "Qu'est-ce que je peux vous dire ? Pas grand-chose. Nous avons fait une analyse. Nous avons eu une défaillance et avons endommagé à la fois le turbo et le MGU-H, et ils ne seront donc pas réparables. Évidemment, nous avons trouvé la racine du problème. Nous l'avons réparé pour Monaco et les prochaines courses. Et c'est tout ce que je peux dire."