La FIA a changé les limites de la piste à Austin

Encore une fois en Formule 1, les limites de la piste sont sujettes à débat. Après les controverses du Grand Prix du Qatar, ce sont 76 chronos qui ont été supprimés lors de l'unique séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis, ce vendredi à Austin. En qualifications, Max Verstappen s'est notamment fait piéger à la sortie de l'avant-dernier virage en allant légèrement trop au large, ce qui lui a peut-être coûté la pole position pour la course de dimanche et l'a fait dégringoler à la sixième place sur la grille de départ.

La FIA a trouvé une solution très simple à ce problème : élargir la ligne blanche qui délimite la piste à trois endroits clés, à savoir les virages 9, 12 et 19, ce dernier étant celui où Verstappen a commis sa faute. La fédération explique son objectif : "Donner aux pilotes un peu de marge supplémentaire dans ces virages".

C'est dans ce contexte que Verstappen a signé le meilleur temps du shootout ce samedi, s'octroyant ainsi la première place sur la grille de départ du Circuit des Amériques pour le sprint, dont le départ sera donné à minuit, heure française.

"Je pense que l'on était assez compétitifs", commente le pilote Red Bull, qui s'est plaint de problèmes techniques que le directeur d'équipe Christian Horner a minimisés en clarifiant qu'ils étaient liés à la souplesse et à la cartographie du moteur. "Le dernier tour n'était pas particulièrement bon, mais je suis quand même en pole. Par conséquent, la voiture fonctionnait relativement bien. Je pense que ça va être un après-midi passionnant où l'on verra beaucoup de voitures proches les unes des autres. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer lors de la course sprint. [Le rythme de course par rapport à la concurrence] va être un petit point d'interrogation."

Une chose est sûre, il ne sera pas possible d'attaquer lors de ce sprint. "La gestion des pneus est toujours assez cruciale ici. L'usure est toujours assez élevée à cause de tous les virages rapides, et il faut évidemment composer avec les virages très lents où il faut de la motricité, alors ça va être dur. Ça ne va pas être 19 tours à fond, disons-le ainsi", conclut Verstappen.

Avec Matt Kew