Verstappen explique l'erreur qui lui a coûté la pole

Les qualifications du Grand Prix des États-Unis ont été le théâtre d'un scénario inhabituel : Max Verstappen, auteur de dix pole positions en cette saison 2023 de Formule 1, ne s'est classé que sixième à Austin. C'est pourtant bien lui qui a réalisé le tour le plus rapide du week-end sur le tracé texan, cinq millièmes plus rapide que celui du poleman Charles Leclerc, mais il a dépassé les limites de la piste et a vu son dernier chrono annulé en conséquence.

"Je savais que ça allait être serré au virage 19", confie le pilote Red Bull. "J'ai fait une petite erreur au premier virage, alors il fallait que j'attaque davantage dans le reste du tour. Je n'ai même pas eu de sous-virage, j'ai juste essayé de tirer le meilleur du virage et j'ai légèrement mal visé. Ça se joue à très peu de choses quand on attaque à la limite. Bien sûr, c'est un peu dommage, mais ça rend aussi le dimanche un peu plus fun."

Déjà couronné Champion du monde 2023, Verstappen est donc loin d'être catastrophé, d'autant qu'il a la particularité de s'être déjà imposé à cinq reprises en s'élançant hors du top 5, dont deux cette saison (neuvième sur la grille de départ à Miami, sixième à Spa-Francorchamps). Et les risques d'un départ dans le peloton ne l'effraient pas.

"Ce n'est probablement pas idéal, mais ça m'est déjà arrivé de partir derrière. Il n'y a qu'une chose qui compte : si l'on a un bon rythme, on dépasse, on remonte. Bien sûr, on veut gagner, alors c'est clair que cette journée n'a pas été idéale. Mais comme je l'ai dit, ça reste une longue course où il y a plein de choses que l'on peut faire mieux. Et on va s'amuser un peu en piste également", conclut-il.

Sur la grille de départ du Circuit des Amériques, Verstappen sera donc aux côtés de George Russell en troisième ligne. En pole position, Charles Leclerc sera pour sa part suivi par Lando Norris, Lewis Hamilton et Carlos Sainz.

