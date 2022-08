Deux directeurs de course : un "pansement", selon la FIA

Charger le lecteur audio

Niels Wittich et Eduardo Freitas, recrutés après l'éviction de Michael Masi à la suite de la controverse du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, se sont relayés dans le rôle de directeur de course F1 de la FIA cette saison. Les deux hommes étaient les candidats les plus qualifiés pour ce poste compte tenu de leur expérience, le premier ayant officié en DTM et le second en Championnat du monde d'Endurance.

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, a souligné que l'organe directeur se devait de renforcer son équipe afin qu'elle s'adapte plus facilement à la perte d'un membre clé, y compris lui-même, tout en précisant que le système mis en place en 2022 n'était pas une "solution permanente".

"Je voudrais, si le président n'est plus là demain ou qu'importe ce qui arrive, que la fédération ne compte pas sur moi ou sur une personne. Elle doit compter sur une équipe", a déclaré Ben Sulayem. "C'est la seule façon de la rendre durable. Dans l'une de mes interviews, j'ai demandé où je pouvais trouver des directeurs de course. Je ne peux pas en chercher sur Google ou sur Amazon, il faut les créer."

"Je ne veux pas n'en avoir [qu'un seul]. Nous avons subi une grande perte avec Charlie [Whiting, directeur de course décédé en 2019, ndlr], Dieu bénisse son âme, mais nous n'avions pas quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas se passer comme ça, nous devrions avoir plus d'un [directeur de course]. Je vous dis, cette année, c'est un pansement, ce n'est pas un remède et ce n'est pas une solution permanente. C'est seulement un pansement parce que nous devons combler les lacunes. Et puis il y a les commissaires, nous devons aussi définir le [rôle des] commissaires et les former."

Niels Wittich, directeur de course, et des membres de la FIA à Spa

Ben Sulayem a également évoqué l'introduction à Genève du ROC, le centre d'opérations à distance de la FIA. Inspiré par la VAR dans le football, le ROC est une copie conforme de la salle de la direction de course sur les circuits dont la fonction première est, pour l'instant, de soutenir le personnel sur site en fournissant des paires d'yeux supplémentaires. Néanmoins, l'objectif de la FIA est de développer le ROC pour en faire un outil de formation.

"Nous ne pouvons pas être réactifs, nous devons être proactifs. J'ai donc réuni notre personnel, tout le monde", a ajouté le président de la FIA. "On peut voir que c'est comme la VAR dans le football. Quand j'ai parlé à Gianni [Infantino, président de la FIFA], il a dit qu'ils recevaient désormais moins de plaintes. Alors j'ai dit : 'Pourquoi ne pouvons-nous pas compléter [le personnel FIA présent sur les circuits] ?'."

"Peu de gens savent ce que fait la FIA, toute l'organisation sportive vient à la FIA, et l'équipe se porte très bien. Exploitons la technologie, amenons-la [sur les circuits], travaillons avec la FOM et rendons simplement la course meilleure. On ne peut pas gérer la F1 comme de la F4 ou autre chose. Donc, ce que nous avons fait, c'est exploiter la technologie, qui est facile à utiliser, mais la rendre active depuis Genève [et les circuits]. Plus que ça, c'est l'éducation, c'est la formation."