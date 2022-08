Les notes du Grand Prix de Belgique 2022

Charger le lecteur audio

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Beaucoup ont dit de lui qu'il était "sur une autre planète", et c'est vrai qu'à Spa-Francorchamps il y avait Max Verstappen et les autres. Insolent de facilité en qualifications, où il a été de loin le plus rapide avec une seule tentative en Q3, il était favori pour la victoire malgré sa pénalité le reléguant au 14e rang sur la grille. Le Champion du monde en titre a fait la course parfaite pour remonter rapidement aux avant-postes puis s'envoler, notamment en tenant très bien ses gommes tendres sur le premier relais. Intouchable.

Max Verstappen vainqueur pour la neuvième fois en 2022.

Le bonnet d'âne pour Nicholas Latifi

Note : 3

Le Canadien demande à être jugé objectivement pour son avenir, mais le GP de Belgique ne plaide pas en sa faveur. La comparaison directe avec Alex Albon est rude. Éliminé d'une Q1 où son coéquipier a signé un brillant sixième temps, il s'est tout de même élancé de la 11e position sur la grille grâce aux nombreuses pénalités. Il a malheureusement tout gâché dès le deuxième tour en partant en tête-à-queue, erreur qui a précipité l'abandon du malheureux Valtteri Bottas qui n'avait rien demandé. Pendant ce temps, Albon a arraché le point de la dixième place...

Nicholas Latifi est parti à la faute dès le deuxième tour de course.

Le reste de la grille

Sergio Pérez

Note : 7

Certes, Sergio Pérez a complété le doublé Red Bull et a subtilisé la deuxième place du championnat à Charles Leclerc. Néanmoins, le Mexicain avait théoriquement une énorme opportunité à saisir compte tenu de la pénalité moteur de son coéquipier. Sa Q3 brouillonne et son départ raté sont autant de petits revers qui révèlent une fois de plus qu'il est décidément difficile d'exister aux côtés d'un tel voisin de garage.

Carlos Sainz

Note : 8

Une pole position malgré une deuxième tentative ratée en Q3, mais assurée par le jeu des pénalités, n'a pas suffi pour que Carlos Sainz vise la victoire. S'il a mené le début du Grand Prix, il a vite souffert de la suprématie des Red Bull ainsi que de la dégradation pneumatique. Sa mission a finalement été de résister au retour de George Russell en fin d'épreuve.

Carlos Sainz n'a pas pu transformer sa pole position en victoire.

George Russell

Note : 8

La régularité du Britannique est son plus bel atout en 2022. Malgré une Mercedes rétive en qualifications, il a su exploiter ce qu'il a pu de la W13, au point d'être un candidat crédible au podium en revenant sur Carlos Sainz dans le dernier relais.

Fernando Alonso

Note : 9

Fernando Alonso a démontré à ceux qui en doutaient qu'il donnerait tout au volant de l'Alpine jusqu'à son départ. Des qualifications solides, doublées d'une course qui l'était tout autant que sa monoplace, ayant résisté à l'erreur de Lewis Hamilton dans une tentative de dépassement aux Combes ! Profitant d'une monoplace qui domine le milieu de grille, il a aussi bénéficié des déboires de Ferrari et de la pénalité de Charles Leclerc pour terminer cinquième au lieu de sixième.

Fernando Alonso a terminé dans le top 5 pour la deuxième fois de la saison.

Charles Leclerc

Note : 7

Lourdement pénalisé, Charles Leclerc savait qu'il n'aurait pas la partie facile. Il est remonté jusqu'au cinquième rang, puis la fin de course avec la tentative du meilleur tour lui a coûté cher. Le Monégasque plaide coupable pour sa pénalité dans les stands, mais Ferrari a ensuite endossé la responsabilité... On se souvient aussi de sa sortie de piste en EL3, qui s'ajoute à un bilan contrasté.

Esteban Ocon

Note : 9

Le Français a devancé Fernando Alonso en qualifications puis, en course, il a fait le travail et la remontée attendus pour effacer sa pénalité moteur. Il termine finalement à la meilleure place possible dans ces conditions, après s'être offert pas moins de deux doubles dépassements, dont un qui a fait causer dans la ligne droite de Kemmel, sur Pierre Gasly et Sebastian Vettel.

Esteban Ocon a marqué les esprits avec ses doubles dépassements !

Sebastian Vettel

Note : 8

Drôle de Grand Prix pour Sebastian Vettel. Sorti de justesse dès la Q1, il est toutefois parti dixième sur la grille en raison des nombreuses pénalités moteur. Le quadruple Champion du monde en a bien profité et il a fait preuve d'une grande résistance en course pour glaner les points de la huitième place.

Pierre Gasly

Note : 8

Pierre Gasly n'avait plus inscrit le moindre point depuis Bakou. Une série noire à laquelle il a mis fin avec de belles qualifications, néanmoins le Français a eu la tâche compliquée par un départ depuis la voie des stands après un problème technique sur la grille. Il ne s'est pas démonté et la neuvième place est venue récompenser sa ténacité.

Alexander Albon

Note : 9

La Williams demeure la moins bonne voiture du plateau mais il est possible d'en tirer quelque chose, notamment en profitant de sa vitesse de pointe. Alexander Albon l'a magnifiquement démontré en qualifications, ce qu'il a fait fructifier en arrachant vaillamment le point de la dixième place en course. Certes, l'écurie de Grove ne décolle pas de la dernière place du championnat, mais c'est tout de même le troisième top 10 du Thaïlandais cette année.

Alex Albon a arraché le point de la dixième place pour Williams.

Lance Stroll

Note : 6

Lance Stroll a fait du Lance Stroll à Spa-Francorchamps : une course plutôt anonyme, et pourtant il a bataillé pour arracher un point mais a buté sur la résistance d'Albon. C'est finalement son coéquipier qui a décroché la timbale, alors qu'il était moins bien placé sur la grille, même s'il faut souligner que Vettel a tassé son partenaire dans le bac à gravier lorsqu'ils bataillaient au premier tour.

Lando Norris

Note : 6

Rarement hors des points cette année, Lando Norris n'a pas scoré en Belgique. Comme McLaren, qui a énormément souffert tout le week-end. Douzième à l'arrivée, il était dans le train coincé derrière Alexander Albon en fin de course. Sa mission a en plus été compliquée par une pénalité moteur sur la grille de départ.

Un week-end à oublier pour Lando Norris et McLaren...

Yuki Tsunoda

Note : 5

Parti des stands après avoir changé de moteur entre les qualifications et la course, Yuki Tsunoda ne pouvait peut-être pas espérer grand-chose. Son coéquipier Pierre Gasly a toutefois démontré qu'il était possible de remonter dans les points en étant dans cette situation...

Zhou Guanyu

Note : 6

Les Alfa Romeo n'ont jamais semblé dans le coup sur le plan de la performance tout au long du week-end belge. Si l'on y ajoute une 18e place due aux pénalités moteur sur la grille de départ, Zhou Guanyu en a été quitte pour une course sans réel espoir.

Daniel Ricciardo

Note : 5

Sur le départ de McLaren et dans l'incertitude pour son avenir en F1, Daniel Ricciardo a vécu un week-end difficile. Encore une fois devancé par son coéquipier en qualifications, il partait tout de même septième sur la grille chamboulée par les pénalités. L'Australien a tutoyé le top 10 pendant la majorité de la course, mais ses rivaux lui ont fait l'undercut lors de leur dernier arrêt. Il a échoué au 15e rang, à cinq secondes des points.

Haas n'avait pas le rythme pour viser le top 10.

Kevin Magnussen

Note : 5

Les Haas n'étaient pas au rendez-vous belge, Kevin Magnussen non plus. Le Danois s'est fait sortir dès la Q1, contrairement à son coéquipier, puis il a été impuissant en course. Un week-end à oublier.

Mick Schumacher

Note : 5

Le bilan est globalement identique pour Mick Schumacher, qui aura pour seule consolation du week-end son accession en Q2 et le fait d'avoir devancé son coéquipier. Pour le reste, lui non plus n'a pas été en mesure de se battre pour les points.

Lewis Hamilton

Non noté

Sonné par l'écart abyssal avec Red Bull en qualifications, Lewis Hamilton s'est élancé quatrième avec tout de même l'ambition de se montrer. Malheureusement, son erreur d'appréciation au freinage des Combes a provoqué un accrochage avec Fernando Alonso et l'a contraint à l'abandon. Dommage, car George Russell a prouvé que la Mercedes se comportait mieux en course que sur un tour.

Valtteri Bottas

Non noté

Qualifié dernier mais parti 13e avec le jeu des pénalités moteur, Valtteri Bottas a vu sa course s'arrêter dès le deuxième tour. Le Finlandais a fini dans les graviers en tentant d'éviter devant lui le tête-à-queue de Nicholas Latifi. C'est le cinquième Grand Prix consécutif sans marquer le moindre point pour le pilote Alfa Romeo.