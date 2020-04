La FIA peut désormais modifier le règlement F1 plus facilement

Par voie de communiqué, la Fédération internationale de l'automobile a indiqué que le Conseil Mondial du Sport Automobile avait approuvé des mesures lui permettant de modifier la réglementation à la majorité des équipes participant au championnat et non plus à l'unanimité, dans le cas de "circonstances exceptionnelles".

Cette modification majeure d'un des documents les plus importants de l'ensemble réglementaire de la FIA, à savoir le Code Sportif International (CSI), intervient évidemment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cette dernière, et ses conséquences, ont d'ores et déjà entraîné le report ou l'annulation des neuf premiers Grands Prix de la saison 2020, dont le départ est pour l'instant fixé à la fin du mois de juin avec le GP de France, même si les annonces récentes du gouvernement français l'ont grandement fragilisé.

"Au vu de la crise sans précédent liée au COVID-19, la FIA continue de modifier ses processus réglementaires pour atténuer son impact quand c'est possible et sauvegarder la discipline pour l'avenir", peut-on lire dans un communiqué officiel. "En conséquence, en plus des changements précédemment annoncés concernant spécifiquement les réglementations sportives et techniques, le Conseil Mondial du Sport Automobile a désormais approuvé l'introduction d'une clause de sauvegarde dans le Code Sportif International."

"La clause de sauvegarde permettra de surmonter l'obligation actuelle d'obtenir l'accord unanime de tous les concurrents pour modifier les règlements d'un championnat, d'une coupe, etc., ce qui permettra à la FIA, dans certaines circonstances exceptionnelles, de modifier les règlements avec un préavis plus court et avec l'accord de la majorité des concurrents dûment engagés pour le championnat, la coupe, etc. concerné."

Voici désormais comment est rédigé l'article 18.2.4 du CSI : "Des délais inférieurs à ceux mentionnés ci‐dessus [pour modifier les règlements] peuvent être appliqués à condition d'obtenir l'accord unanime de tous les concurrents régulièrement engagés dans le championnat, la coupe, le trophée, le challenge ou la série concerné. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, et si la FIA considère que le changement en question est essentiel à la sauvegarde du championnat, de la coupe, du trophée, du challenge ou de la série concerné, l'accord de la majorité des concurrents régulièrement engagés est suffisant."

