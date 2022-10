La FIA va reformuler la règle des points après la confusion de Suzuka

Charger le lecteur audio

Il y a deux semaines, le Grand Prix du Japon de Formule 1 s'est achevé dans une confusion totale quant au fait que Max Verstappen ait remporté ou non le titre mondial, alors que le pilote Red Bull s'était imposé au bout de seulement 28 des 53 tours couverts sur un circuit de Suzuka frappé par de fortes précipitations.

Le Règlement Sportif avait été modifié pour 2022 à la suite d'un Grand Prix de Belgique également pluvieux, lors duquel 50% des points avaient été attribués : la course avait été définitivement interrompue dans son troisième tour sous le régime de la voiture de sécurité, le classement officiel ayant été pris à l'issue de la première boucle selon les règles liées au drapeau rouge.

Un barème progressif a ainsi été instauré selon le nombre de tours parcourus et aurait été appliqué à Suzuka… si la réglementation n'avait pas été écrite de la manière suivante : "Si une course est suspendue conformément à l'article 57, et ne peut être reprise, les points pour chaque championnat seront attribués selon les critères suivants..." L'épreuve ayant bel et bien été relancée jusqu'à s'achever sous le drapeau à damier, il n'était simplement pas possible d'attribuer seulement une partie des points.

Cette formulation n'est pas en phase avec l'esprit souhaité pour le règlement, qui va donc être réécrit pour la saison 2023, vient d'annoncer la FIA : "Au Grand Prix du Japon, l'Article 6.5 du Règlement Sportif de la Formule 1, qui couvre la limite de temps de course et le barème de points, a été appliqué correctement. Cependant, la formulation de la règle sera revue afin de la clarifier lors de la prochaine révision du Règlement Sportif."

Quoi qu'il en soit, Max Verstappen a bel et bien été couronné à Suzuka, obtenant le second titre consécutif de sa carrière. Ce n'était évidemment qu'une question de temps, compte tenu de la très large avance dont disposait le Néerlandais au championnat des pilotes.