La FIA répond à Todt : La situation financière était "insoutenable"

Depuis son arrivée à la tête de la FIA fin 2021, Mohammed Ben Sulayem a régulièrement souligné avoir hérité d'une situation financière difficile. "Il y avait un problème financier que nous ne connaissions pas", avait-il notamment déclaré quelques mois après sa prise de fonctions. "Il y avait un déficit, même avant la pandémie, mais je suis heureux de l'avoir comblé."

Une situation qui a été niée par Jean Todt, qui fut son prédécesseur au poste de président de la fédération, dans la presse française cette semaine, arguant notamment que les années difficiles avaient été celles impactées par le Covid.

La réponse ne s'est pas fait attendre de la part des dirigeants en place, puisque la FIA a insisté sur une situation comptable qui, selon elle, était belle et bien compliquée, allant même jusqu'à la décrire comme "insatisfaisante et insoutenable".

Ainsi, en s'appuyant sur des comptes audités, la FIA a indiqué avoir connu une perte d'exploitation de 12,8 millions d'euros en 2019, de 22,1 millions en 2020 et de 24 millions en 2021. Ce chiffre est ensuite redescendu à 7,7 millions d'euros pour 2022, première année avec Ben Sulayem à sa tête. Pour 2023, la prévision est de 3 millions d'euros de perte. Une nouvelle réduction de ce déficit est attendue en 2024 avec un équilibre visé pour 2025.

Mohammed Ben Sulayem remet le trophée de Champion du monde F1 2023 à Max Verstappen.

Un porte-parole de la FIA a expliqué la gravité de la situation au moment de la prise de fonction de la nouvelle administration : "Comme l'a souligné le président de la FIA lors de la semaine des assemblées générales annuelles à Bakou, la FIA a fait preuve de transparence en révélant que, peu après l'entrée en fonction de la nouvelle équipe présidentielle, la situation financière découverte était insatisfaisante et insoutenable. La fédération enregistrait des pertes importantes."

"La mission des dirigeants est de pérenniser la FIA, et bien que nous ne soyons pas [un organisme] à but lucratif, nous devons au moins avoir des comptes équilibrés et idéalement créer un excédent pour renforcer les fonds propres en cas d'événements imprévus et pour investir dans la recherche et le développement dans les domaines de la sécurité, de la technologie et de la réglementation dans le sport et la mobilité, ainsi que pour atteindre notre objectif principal qui est de soutenir nos clubs membres."

"Nous publierons les chiffres pour 2021-22 dans les semaines à venir et les chiffres pour 2023 à la mi-juin 2024 dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire", a conclu le porte-parole.

Avec Jonathan Noble