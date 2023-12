Ces 20 kg qui ont permis à Red Bull de dominer la saison 2023

Avec 21 victoires en 22 Grands Prix et les deux titres mondiaux conquis sans coup férir, Red Bull n'a pas eu de concurrence en 2023. La RB19 s'est rapidement imposée comme une monoplace particulièrement efficace dans une grande variété de conditions et sur un grand éventail de circuits, ne trébuchant qu'à Singapour.

Les orientations techniques derrière cette hégémonie ont bien entendu été au cœur de la réflexion des rivaux de la structure autrichienne. Au moment de tirer le bilan de la campagne la plus dominatrice de l'histoire du championnat, le clan Red Bull estime que ce sont les efforts faits en 2022 autour du poids de sa F1 qui ont été centraux dans ses résultats.

Christian Horner, le directeur de l'équipe, a rappelé que la RB19 reprenait en grande partie les bases posées par la RB18, qui s'était déjà montrée dominatrice en seconde partie de saison 2022. Aussi, pour le dirigeant britannique, il est clair que la perte du poids en trop qui handicapait la monoplace de l'an passé a joué un rôle central dans les performances de 2023.

Quand Motorsport.com lui a demandé si son écurie avait compris les raisons derrière la domination de la RB19, Horner de répondre : "Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la RB19, un grand nombre de pièces provenaient de la RB18 : la boîte de vitesses, une grande partie de la suspension et la moitié du châssis. Pour cette année, c'était en fait un 'cut-and-shut' [référence à une voiture créée en assemblant l'avant et l'arrière de deux voitures différentes]."

"La chose la plus importante à laquelle nous avons pu remédier est le poids. Nous avons tellement tardé à passer à la nouvelle réglementation fin 2021, à cause de la bataille pour le championnat, que la voiture de 2022 était un peu trop lourde."

"Nous avons donc réussi à gagner 20 kg sur la voiture avant cette année, et à corriger certaines imperfections. Mais il y avait beaucoup de pièces réutilisées et certains éléments ont gagné, dans le cas de Max, 19 courses cette année et 15 l'année dernière, donc la combinaison des deux, [ça fait] 34 courses."

"Il y a eu [des améliorations] un peu partout [entre 2022 et 2023]", a ajouté Horner. "On ne pouvait pas retirer du poids que dans une zone spécifique. Il y a juste eu des gains marginaux dans tous les domaines. Je pense qu'il s'agissait de la différence fondamentale entre la voiture de 2022 et celle de 2023."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Cela voulait-il dire que Red Bull a traîné ces 20 kg en trop pendant une majorité de la saison 2022 ? "Oui. Nous avons souffert de ce déficit pendant une grande partie de l'année."

Invité à se pencher sur la seule défaite de Red Bull en 2023, lors du Grand Prix de Singapour, Horner a expliqué que l'écurie avait été piégée par les données issues du simulateur qui l'ont placé sur la mauvaise voie dès les essais du vendredi. "Je pense que cette course ne fait que remettre les choses en perspective. Je pense que nous avons souvent donné l'impression qu'il était facile de gagner cette année. Gagner n'est jamais facile."

"Je pense que cette course a mis en évidence le fait que si vous manquez la cible, la marge est minime. En ce qui concerne les réglages, nous sommes arrivés avec les réglages que nos outils de simulation nous avaient suggérés, mais ils n'ont pas fonctionné sur ce circuit, ce jour-là, en particulier lors des qualifications. En course, le rythme a commencé à revenir. Mais je pense que si nous avions su ce que nous savions après l'épreuve, nous aurions été dans une position beaucoup plus compétitive."

Avec Jonathan Noble