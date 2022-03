Gasly sent qu'il va "se passer beaucoup de choses" en course

Charger le lecteur audio

L'AlphaTauri n'avait pas donné satisfaction à Pierre Gasly dans les conditions nocturnes vendredi soir, après une entame de week-end pourtant tonitruante et le meilleur temps des Essais Libres 1. Ce samedi, les choses sont allées un peu mieux pour le Français, qui a atteint la Q3 des qualifications et s'est offert une dixième place sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn.

Un résultat qui laisse chez lui un sentiment mitigé : d'un côté, il est heureux de s'être hissé dans la dernière partie de la séance. De l'autre, il mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend pour ce GP et plus globalement le reste de la saison dans un milieu de peloton où les F1 motorisées par Ferrari se sont invitées à la fête.

"D'un côté, très content, parce qu'on pensait avoir du mal à sortir de la Q1, c'est pour ça qu'on a mis trois trains [de tendres] en Q1", a-t-il expliqué au micro de Canal+. "Ça a été vraiment compliqué depuis les EL2. Et voilà, j'arrive à faire un super bon tour avec seulement un train de pneus en Q2 pour passer en Q3, donc ça c'était vraiment très bien. Après, on voit qu'il y a des voitures qui sont très rapides, surtout les moteurs Ferrari – Alfa [Romeo] et Haas –, ils sont vraiment, vraiment impressionnants. Et on a du travail à faire pour essayer de trouver plus de performance. Dans l'ensemble, je suis content de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui."

Désormais, place à la course. Une échéance qui rend Gasly plus optimiste concernant les forces de son matériel, mais avec la sensation que les événements et la fiabilité pourront décimer le peloton. "En [relais de] course, généralement, je me sentais un peu mieux que sur un tour. On avait l'air d'avoir un peu plus de performance."

"Après on verra demain, honnêtement. Personne n'a encore tout montré, je pense qu'il était important de faire des bons tours. Ce que j'ai réussi à faire, même si je ne suis encore pas complètement à l'aise dans la voiture, il y a encore du travail à faire. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. [Ce dimanche], il va falloir attaquer comme d'habitude et surtout voir l'arrivée, parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et j'espère avoir des points."