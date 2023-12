Giedo van der Garde prend sa retraite

Giedo van der Garde met un terme à sa carrière. Le Néerlandais de 38 ans restera particulièrement connu pour sa saison de Formule 1 en fond de grille avec Caterham en 2013, ainsi que pour son imbroglio contractuel avec Sauber en 2015, lorsque l'écurie suisse s'était retrouvée avec davantage de pilotes sous contrat que de baquets disponibles.

La carrière de Van de Garde ne se résume toutefois pas à ça, puisqu'il a été Champion des Pays-Bas de karting en 1998, puis Champion du monde en 2002. Cet éphémère membre de l'académie Renault Driver Development et du programme de jeunes pilotes McLaren a également remporté un titre en Formule Renault 3.5 en 2008 chez P1 Motorsport (avec un plateau plutôt faible où l'on retrouvait seulement un autre futur pilote de Formule 1 – justement celui qui allait être son coéquipier chez Caterham, Charles Pic) et en European Le Mans Series en 2016, aux côtés de Simon Dolan et Harry Tincknell chez G-Drive Racing. Il a participé aux 24 Heures du Mans à six reprises, deuxième de la sous-catégorie LMP2 Pro-Am avec Racing Team Nederland en 2021.

"Tout a commencé avec la passion. Seul avec mon père. Juste la course pure", relate Giedo van der Garde dans une vidéo sur les réseaux sociaux. "Puis nous nous sommes mesurés au monde entier, et nous l'avons conquis. Le sport auto est devenu ma vie. J'ai rencontré de nouveaux rivaux et je me suis fait de nouveaux amis. J'ai remporté certaines courses et j'en ai perdu quelques-unes. Puis j'ai réalisé mon rêve [de F1, ndlr]. J'ai été mis à terre, mais je me suis relevé, car la passion était encore là. Encore une fois, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai remporté des courses et j'ai même reconquis le monde [en European Le Mans Series, ndlr]."

"Mais j'étais désormais dans un nouveau monde : un monde dans lequel je suis moi-même père, un monde qui tourne autour de ma merveilleuse famille et de l'amour de ma vie, un monde dans lequel j'ai trouvé de nouvelles passions, de nouveaux défis à découvrir. Par conséquent, aujourd'hui, je dis au revoir à la course. Suis-je un peu triste ? Peut-être. Mais je suis tout aussi fier et heureux. Ça a été une sacrée aventure, grâce à vous tous qui en avez fait une réalité. Les années sont passées aussi vite que l'éclair. Mais je m'en souviendrai toujours."