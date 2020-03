GP d'Australie annulé : Pirelli détruit 1800 pneus

Avec la génération actuelle de pneus et de jantes, le manufacturier italien n'a d'autre choix que de détruire les gommes inutilisées ce week-end, car lors des courses extra-européennes, elles ne peuvent être transportées vers une autre course sans enlever le pneu de la jante, ce qui risque d'endommager la structure. Dans ce contexte, il est habituel de jeter 560 pneus pluie, mais cette situation est sans précédent.

"Nous avons fini de monter les pneus jeudi après-midi, puis nous avons dû tout démonter", a expliqué Mario Isola, directeur de la compétition automobile pour Pirelli, à Motorsport.com. "Les pneus pour Bahreïn et le Vietnam y sont déjà, mais ce n'est pas un problème. Nous en transportons la plupart par la mer, et ils sont dans des conteneurs dont la température est contrôlée. C'est comme s'ils étaient dans un entrepôt, ça ne change rien pour eux. S'il y a le moindre changement au calendrier, nous pouvons les utiliser."

"Le seul problème, c'est pour les pneus qui sont déjà montés, car ils vont être démontés. Or, quand on enlève un pneu de la jante, on impose une tension à la tringle, ce qui ne nous donne pas confiance quant à la possibilité de remonter le pneu, en raison des forces énormes qui s'appliquent à ces pneus. Nous ne voulons donc prendre aucun risque. Lors des courses européennes, nous pouvons les conserver, car si nous ne les utilisons pas, nous les conservons montés, et nous chargeons nos camions de pneus et jantes."

"À l'avenir, considérant que nous aurons un fournisseur unique de jantes avec un design standard, nous essaierons de travailler ensemble pour trouver le moyen de monter et démonter les pneus en les réutilisant. Mais nous devons nous assurer de ne prendre aucun risque."

Les 3600 pneus envoyés à Bahreïn et au Vietnam vont donc être conservés sur place au cas où ces courses seraient reprogrammées, ou bien envoyés par la mer sur un autre Grand Prix avec les mêmes composés en fin de saison. Quant aux gommes désormais inutilisables, elles sont transformées en carburant en Angleterre.

"Nous écrasons les pneus afin qu'ils tiennent dans moins de conteneurs, puis nous les renvoyons au Royaume-Uni, où nous les recyclons dans une usine de ciment près de Didcot [ville de l'Oxfordshire où se trouvait l'usine Williams jusqu'en 1996, ndlr]. Nous les brûlons à haute température, et nous créons de l'énergie, mais pas de pollution. Nous cherchons de nombreuses manières de recycler les pneus de F1, mais pour l'instant, c'est ainsi que nous les recyclons, après toutes nos analyses", conclut Isola.

Propos recueillis par Adam Cooper

