Le GP des Pays-Bas dans l'attente d'un éventuel report

La FIA et la Formule 1 se sont quelque peu emmêlé les pinceaux en annonçant le report des courses de Bahreïn et du Vietnam, puisque la fédération a indiqué un début de saison "le 1er mai", tandis que le championnat a plutôt évoqué la "fin mai". Dans le même temps, le gouvernement néerlandais a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes jusqu'au 31 mars ; rappelons que l'épreuve de Zandvoort est censée avoir lieu du 1er au 3 mai.

"Nous n'avons reçu aucune annonce officielle pour l'instant", déclare Jan Lammers, directeur sportif du GP des Pays-Bas, à Motorsport.com. "La F1 et la FIA n'ont pas dit 'le GP des Pays-Bas est annulé pour la date initiale du 3 mai'. Nous attendons encore un message officiel. Bien sûr, personne ne serait surpris qu'il y ait davantage de clarté bientôt, et que le GP des Pays-Bas soit finalement reprogrammé. Mais pour l'instant, il ne sert à rien de passer en revue tous les scénarios possibles. Nous attendons de la clarté de la F1 et de la FIA avant de communiquer."

Lammers, qui a participé à 23 Grands Prix de 1979 à 1992 mais a surtout fait carrière en Endurance, insiste sur la priorité qu'est la crise sanitaire actuelle : à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'on recense au moins 157'000 cas du nouveau coronavirus dans le monde, pour près de 6000 morts (959 cas et 12 décès aux Pays-Bas).

"Le coronavirus est maître actuellement, c'est aussi simple que ça", poursuit Lammers. "Avec la réalité que nous connaissions il y a quelques mois, nous voulions faire une course en mai, évidemment. Mais avec la réalité d'aujourd'hui, il faut se demander si l'on veut mettre les fans dans une situation si incertaine. La santé publique est le plus important à nos yeux."

"Toutes les belles choses que nous avons à l'esprit pour le GP des Pays-Bas à Zandvoort, je les envisage encore. Mais nous ne devrions pas oublier que la santé du monde entier est menacée, c'est donc l'unique priorité de chacun actuellement."

La Formule 1 va désormais s'efforcer de trouver de nouvelles dates pour les courses reportées, et la première édition du Grand Prix des Pays-Bas depuis 1985, alors que de nombreux Néerlandais ressentent une véritable passion pour Max Verstappen, pourrait avoir lieu au mois d'août.

"Je pense également que nous sommes très bien placés dans les priorités de la F1 [par rapport aux autres manches reportées], mais encore une fois, nous n'avons pas encore reçu de message formel clair", souligne Lammers. "Nous voulons tout comprendre avant de pouvoir communiquer quoi que ce soit, ce que nous ferons. J'espère que les fans le comprendront et garderont leur enthousiasme pendant quelques mois. En tout cas, les détenteurs de billets n'ont pas à s'inquiéter : tous les billets resteront valables si la course est reprogrammée."

Quant à la suggestion d'un week-end de deux jours faite par Ross Brawn dans le contexte d'un calendrier qui s'annonce extrêmement chargé lorsque la saison sera lancée, Lammers n'est pas convaincu. "Apparemment, ils l'envisagent, mais je préfère les laisser en parler. À Zandvoort, cela ne me semble pas être la meilleure option."

"Si Zandvoort a une particularité, c'est notre 'Super Vendredi' et le fait que nous sommes à guichets fermés pour chacun des trois jours. Vous aurez du mal à trouver quelque chose de tel sur les autres Grands Prix. Si d'autres courses n'ont quasiment pas de fans présents pour les essais libres du vendredi, cela semble être une bonne idée. Mais pour Zandvoort, ce ne serait pas le scénario idéal."