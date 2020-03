Le GP d'Australie travaille déjà au remboursement des fans

Des centaines de milliers de spectateurs potentiels n'ont plus de course à laquelle assister ce week-end, après l'annulation du Grand Prix d'Australie face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier. L'Australian Grand Prix Corporation (AGPC), promoteur de l'événement, assure qu'il va rapidement entamer les procédures de remboursement aux personnes ayant acheté un billet pour l'ouverture de la saison de F1.

"Ce que je veux assurer aux fans, c'est que nous allons travailler avec eux au remboursement applicable de leurs billets. Nous nous en occupons, et nous sommes attristés pour les fans", a déclaré le PDG, Andrew Westacott, qui a exprimé sa compassion pour les acteurs de l'événement qui ont été touchés par cette annulation.

Lire aussi : La saison 2020 de F1 pourrait ne débuter qu'en juin

"Cet événement ne pourrait pas avoir lieu sans cet écosystème qui existe [dans l'État de] Victoria. Il ne s'agit pas seulement des fans, nous avons aussi une certaine tristesse et une certaine déception pour les 600 fournisseurs, les 12'000 employés qui travaillent sur le week-end, les 180 employés [d'AGPC], et pour la famille qu'est la Formule 1."

Les remboursements et les paiements des fournisseurs sont une partie de ce scénario financier complexe, car tant la F1 que le promoteur et l'État de Victoria font face à des coûts potentiels très élevés. Selon Westacott, les discussions concernant la répartition de la facture de l'annulation prendront place dans un futur proche.

"Une annulation de cette nature a beaucoup de conséquences et certaines sont contractuelles et financières. Nous les aborderons avec les détenteurs des droits commerciaux dans les jours et les semaines qui suivront cette annonce, et nous nous assurerons que les mesures contractuelles appropriées soient prises et qu'elles soient tenues."

Voir aussi :