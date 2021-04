Huis clos, COVID : le Grand Prix du Canada menacé

Ayant débuté le mois dernier, à Bahreïn, le Championnat du monde de Formule 1 2021 comporte 23 épreuves au total, ce qui en fait le calendrier le plus chargé de l'Histoire de la discipline. Plusieurs épreuves font leur retour après une saison 2020 très eurocentrée, parmi elles l'Australie, les États-Unis et également le Canada.

Cependant, la tenue d'un Grand Prix sur le circuit Gilles Villeneuve est loin d'être assurée. Selon les informations de La Presse, quotidien québécois, une annulation de la course est une hypothèse sérieusement envisagée par la Formule 1 mais également par les organisateurs. Pour une deuxième année consécutive, la pandémie de COVID-19 pourrait venir à bout de l'épreuve.

Bien que rien n'ait été confirmé pour le moment, le maintien du Canada au calendrier 2021 de la catégorie reine se complexifie de jour en jour. La crise sanitaire que traverse le pays pourrait notamment pousser les organisateurs vers le huis clos, comme ce fut le cas lors de la majeure partie de la saison 2020. Or, toujours selon les informations de La Presse, les dirigeants de la Formule 1 ne souhaitent pas que le Grand Prix enregistre de pertes financières importantes, ce qui est inévitable si la course se tient sans public.

Au total, c'est un trou de quatre millions d'euros qui doit être rapidement comblé par le Canada. Les dirigeants de la Formule 1 attendent désormais une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Celle-ci devrait être donnée dans les prochains jours.

Et si le Grand Prix du Canada venait à abandonner l'organisation d'une course en 2021, un remplaçant est d'ores et déjà tout trouvé : le Grand Prix de Turquie. Couru sur un circuit d'Istanbul noyé par les eaux, le Grand Prix de Turquie 2020 avait permis à Lewis Hamilton de décrocher sa septième couronne mondiale au terme de la meilleure course de la saison, selon les fans.

Cependant, le retour de la Turquie en catégorie reine est loin d'être une affaire conclue, encore faut-il attendre le désistement du Canada et que celui-ci se fasse le plus tôt possible, afin de permettre aux organisateurs turcs de préparer la réception des monoplaces, prévue du 11 au 13 juin 2021.

