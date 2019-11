Une bonne nouvelle pour le Grand Prix de Miami

Le circuit envisagé autour du Hard Rock Stadium de Miami Gardens utilise principalement des parkings et des zones appartenant aux propriétaires du stade. Mais il comprend également environ 800 mètres d'une voie publique. La résolution à laquelle s'est opposé le maire de Miami-Dade, Carlos Giménez, devait empêcher l'utilisation de ces routes publiques et avait été passée après une réunion tenue le 29 octobre dernier.

Giménez, qui n'a pas caché son soutien envers l'épreuve, a rencontré des résidents, des officiels du stade et des représentants de la F1 cette semaine. Dans les faits, ce veto va offrir plus de temps aux différentes parties prenantes du projet pour convaincre la population locale. "J'ai opposé mon veto à une résolution qui aurait eu un impact sur la course de Formule 1 prévue au Hard Rock Stadium pour 2021", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux ce vendredi.

Lire aussi : Le GP de Miami se heurte à une forte opposition locale

"Plus tôt cette semaine, j'ai rencontré les habitants de Miami Gardens, les responsables du stade et d'autres parties prenantes qui ont soulevé des inquiétudes concernant le bruit et la possible pollution de l'air. Nous allons continuer de travailler pour parvenir à un compromis qui bénéficie aux habitants, aux fans de course automobile et à l'économie de notre comté."

Dans un document plus formel et joint au veto, le responsable politique donne plus de détails sur les raisons qui l'ont poussé à donner plus de temps à la recherche d'une solution. "Bien que je reste sensible aux préoccupations des habitants de Miami Gardens, je pense qu'il est prématuré de bloquer un événement de l'ampleur d'une course de Formule 1. C'est pourquoi j'oppose mon veto à la législation afin de ramener la discussion à une posture neutre et donner à toutes les parties la possibilité de travailler sur une résolution qui bénéficiera à la communauté et permettra à la Formule 1 de continuer dans le comté de Miami-Dade."

"Le résultat de cette réunion a été un accord de la part des Dolphins pour répondre par écrit, dans un délai de deux semaines, aux préoccupations soulevées lors de notre réunion, et de présenter un plan d'action pour atténuer ces préoccupations. Je reste déterminé à faire venir cet événement de classe mondiale dans notre communauté."

Plus tôt dans la semaine, des sources ont suggéré que les promoteurs cherchaient un moyen d'éviter de passer par la 199e Rue en redessinant le circuit afin qu'il soit entièrement sur la propriété du stade.